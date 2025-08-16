Yolanthe Cabau maakt samen met haar zoon Xess Xava een indrukwekkende reis door Peru. Tijdens deze trip is de ex van Wesley Sneijder tot een ontroerend besef gekomen: ze realiseert zich dat Xess Xava steeds groter wordt en dat ze langzaam maar zeker afscheid neemt van haar ‘kleine jongen’.

De twee vertrokken donderdag naar Peru. "Ik kan niet wachten op deze speciale reis", schreef Cabau vanuit het vliegtuig. Al bestaat de reis niet alleen uit een vakantie. De actrice liet namelijk weten dat ze in Peru ook werkzaamheden zal gaan verrichten, wat voor werkzaamheden dat precies zijn, blijft nog onduidelijk.

'Elke dag...'

Tijdens de reis deelt de actrice indrukwekkende beelden waarop te zien is hoe de twee cultuur aan het snuiven zijn door hun bezoekjes aan locals en bezienswaardigheden. Maar al die momenten samen, brengen Cabau ook tot een ontroerend besef over haar cookie (bijnaam van Xess Xava). "Elke dag zie ik hem groeien", schrijft ze op Instagram bij een video van een rivier in Peru.

"Het is bitterzoet om beetje bij beetje afscheid te nemen van de kleine jongen, terwijl ik juich voor de geweldige, sterke persoon die hij aan het worden is", gaat ze verder. "Mijn hart is zo vol, hij heeft echt het puurste, liefste hart dat ik ooit heb gekend."

Dankwoord

De actrice eindigt het bericht met een dankwoord aan iedereen die haar positieve berichten heeft gestuurd naar aanleiding van haar documentaireserie op Netflix, waarmee ze in de race is voor de Gouden Televizier-Ring. "Aan iedereen die mij lieve berichten stuurt over mijn Netflix-serie... heel erg bedankt, ze maken me echt elke dag blij. Ik stuur jullie allemaal heel veel liefs!"

De Netflix-serie maakte veel tongen los in Nederland. De ex van Wesley Sneijder geeft in de serie een intieme inkijk in haar leven in Los Angeles samen met Xess Xava. In de serie onthulde ze onder andere dat de voormalig voetballer haar juist had aangemoedigd om samen met hun zoon te emigreren naar de stad in Californië. Ook liet ze zich filmen tijdens haar revalidatieproces na een heftig ongeluk waarbij ze van een paard viel.