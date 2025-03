Engelse fans begrijpen niks van actie van Arsenal-speler tegen PSV: 'Wat een donut!'

Oleksandr Zinchencko scoorde woensdagavond tegen PSV, de club waar hij op huurbasis zeventien wedstrijden voor speelde. De Oekraïner van Arsenal besloot niet te juichen, wat bij veel Engelse fans in het verkeerde keelgat schoot.

Zinchenko speelde in 2016/2017 een jaartje op huurbasis bij PSV en kwam daarin tot twaalf Eredivisie-wedstrijden, een potje in de beker en nog eens vier duels in de Champions League. Vervolgens ging hij terug naar Manchester City, speelde 128 wedstrijden voor die club en komt sinds de zomer van 2022 uit voor Arsenal.

Door het 'magere' verleden van Zinchencko bij PSV vinden Engelsen het onbegrijpelijk dat hij besloot om niet te juichen. 'Game is gone', is een veelgelezen reactie op X. Iemand anders reageert: 'Niemand weet überhaupt dat hij daar gespeeld heeft.' En weer een ander: 'Hij speelde daar tien jaar geleden tien wedstrijdjes en gedraagt of hij zijn hele leven daar al speelt. Wat een donut.'

Nonsens of professioneel?

'Utter woke nonsense', schrijven meerdere fans. Daarmee refereren ze naar een uitspraak die vaak wordt gelinkt aan de 'stoere' trainer Sean Dyche, die vaak klaagt over 'moderne trekjes' in het voetbal. Toch zijn er ook genoeg mensen in Engeland die het wél een klasse actie vinden. Zij spreken over 'respect' en 'professionalisme' vanuit Zinchenko.

Zinchenko is bij Arsenal voornamelijk bankzitter. Tegen PSV kreeg hij de kans, omdat de Londenaren al met 7-1 hadden gewonnen in Eindhoven. De return in eigen huis was dus slechts een formaliteit. De Oekraïense linksachter - die woensdag als middenvelder werd ingezet - speelde 79 minuten mee. Dat is het hoogste aantal minuten voor Zinchenko dit seizoen.

