Ismael Saibari boort prachtig affiche tegen Arsenal door eigen neus: 'Heb 'm achtergelaten in het hotel'

PSV-middenvelder Ismael Saibari heeft een prachtige affiche in de Champions League door zijn eigen neus geboord. De jonge middenvelder zou oorspronkelijk in de basis starten tegen Arsenal, maar kreeg een disciplinaire straf opgelegd van PSV-trainer Peter Bosz. "Ik was er klaar mee", aldus Bosz.

Saibari wisselt dit seizoen bij PSV tussen de bank en de basis, maar in het Emirates Stadium was dat volledig aan hemzelf te danken. De Marokkaanse international had zich opnieuw te laat gemeld. Bosz was keihard voor zijn pupil. "Ik was er klaar mee en liet hem in het hotel achter", was de verklaring van de oefenmeester tijdens de persconferentie.

'Niet de eerste keer'

De 24-jarige middenvelder kwam woensdag te laat bij een bijeenkomst of bespreking. "We hebben verschillende afspraken op een dag. En dan komt hij niet. Iedereen krijgt de kans één keer te laat te komen. Maar dit was niet de eerste keer, niet voor de vijfde keer, maar voor de zoveelste keer", zei Bosz na het 2-2 gelijkspel, waarna de Eindhovenaren zijn uitgeschakeld in de Champions League.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Saibari, die normaal gesproken in de basis had gestaan, komend weekend weer de kans om zich te revancheren. Bosz heeft hem verder geen straf opgelegd. "Alleen dat hij niet heeft kunnen spelen deze wedstrijd. Hij zou eigenlijk spelen en heeft nu een prachtige wedstrijd aan zich voorbij zien gaan", vertelde Bosz.

De PSV-coach wil een statement maken met de beslissing: "Hij laat zijn team in de steek en daarom heb ik hem niet meegenomen. Dit is voor hem de hardste manier om het duidelijk te krijgen." Bosz hoopt dat de boodschap aankomt: Ik moet hem helpen, want het is namelijk een goede jongen. Dat meen ik écht. Een fijn en goed mens, maar dit mag hem niet overkomen.".

