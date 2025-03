PSV maakt ondanks Champions League-uitschakeling tegen Arsenal indruk in Engeland: 'Alsof ze aan het winnen waren'

PSV heeft niet kunnen stunten tegen Arsenal in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz stond na de 1-7-nederlaag in Eindhoven voor een onmogelijke opgave in de return. In Engeland zagen ze dat PSV toch voor een overwinning ging, maar daar niet in slaagde. Het werd 2-2 in Londen.

Daily Mail trekt bij rust al een pijnlijke conclusie. Het stond op dat moment 2-1 voor de thuisploeg, en dus 9-2 over beide wedstrijden. "Ik denk dat dit een stap te ver is voor PSV", schrijft het medium. "Als Arsenal nog niet zeker was van een plek in de kwartfinale, dan is het dat na de eerste helft wel. Het is alleen nog de vraag of ze Real Madrid of Atlético treffen." Die wedstrijd wordt verlengd.

Tabloid The Sun is iets positiever over de Nederlandse ploeg. "Deze wedstrijd zijn ze meer aan elkaar gewaagd dan in de heenwedstrijd. Het lijkt er zelfs op dat PSV het duel probeert te winnen." Voor The Guardian was het echter al snel duidelijk: "We zijn geen getuige van de grootste comeback in de voetbalgeschiedenis."

In Engeland zijn ze wel te spreken over de fans van PSV. "Die uitsupporters zijn echt ongekend. Ze zouden zelfs nog springen als ze nog eens zeven doelpunten tegen kregen", schreef Daily Mail. Ook The Guardian is onder de indruk. "Ze geven alles voor de club."

"De PSV-fans waren briljant", voegt BBC eraan toe. "Ze zongen en springen alsof ze aan het winnen waren."

De uitsupporters kregen ook nog wat om voor te juichen. Ivan Perisic scoorde in de eerste helft. Na rust maakte Couhaib Driouech de 2-2 met een prachtig doelpunt.

Voor Arsenal scoorde Oleksandr Zinchenko de openingsgoal. Die juichte overigens niet tegen zijn oude club PSV. De Oekraïner speelde een jaar op huurbasis in Eindhoven. Declan Rice scoorde ook in de eerste helft voor de thuisploeg.

"Het was al beslist in Nederland vorige week. Maar de return was ook vermakelijk. Ook al was er niets meer om voor te spelen", schrijft BBC. The Telegraph genoot ook van 'vier knappe goals'.

