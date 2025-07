Ivan Toney heeft een weinig plezierige terugkeer beleefd aan Londen. Toen de Engelse topspits terug was in eigen land, trof hij iets vreselijks. "Dit is waarom ik Londen haat", schreef hij.

Toney maakte vorig jaar voor 42 miljoen euro de overstap van het Londense Brentford naar Al-Ahli in Saoedi-Arabië. Die keuze zal vast niet alleen zijn gemaakt op sportieve gronden. Het zorgt er wel voor dat Toney nog maar zelden in Engeland is, buiten de interlandperiodes. Dit keer kwam de 29-jarige spits van een koude kermis thuis toen hij tijdens zijn vakantie bij Al-Ahli een bezoekje bracht aan Londen.

Peperdure auto gemold

Op Instagram Story deelde Toney namelijk een foto van zijn Lamborghini Urus, waarbij de ruit kapot is getikt. Het is niet bekend er iets uit het voertuig van de spits is gestolen, maar de aanvaller was woedend en plaatste een foto van de schade bij het bericht: "Dit is waarom ik Londen haat." De Lamborghini Urus heeft een waarde vanaf 250 duizend euro.

Slechts drie dagen voor de misdaad had Toney zijn auto nog laten zien op een video die hij op sociale media plaatste. Daarop was te zien hoe de spits trainde met zijn twee zonen, Ivan Junior en Ikari, die hij kreeg met zijn partner Kate Bio.

Doelpuntenmaker

Ivan Toney geldt als een onvervalste doelpuntenmaker, iemand met een waanzinnige strafschop. Afgelopen seizoen scoorde hij 30 keer voor Al-Ahli in alle competities, waarvan zes keer in de Aziatische Champions League. Toney pakte met zijn ploeg de titel, alleen hij wist niet te scoren in de finale tegen het Japanse Kawasaki Frontale (2-0).

Toney speelde 7 interlands voor Engeland, waarin hij één keer scoorde. Vorig jaar deed hij tijdens het EK mee en had hij een belangrijk moment, door raak te schieten in de strafschoppenserie tegen Zwitserland (kwartinfales). Toney kwam één minuut in actie in de finale tegen Spanje, alleen hij kon een nederlaag niet voorkomen. Na het Europees kampioenschap behoorde hij niet meer tot de Engelse selectie, tot afgelopen juni. Toen viel hij drie minuten in tijdens het oefenduel met Senegal.