Er is een bommetje gedropt in Engeland. Daar zou een sterspeler zich hebben vergrepen aan de charmes van een deelneemster van het populaire realityprogramma Love Island. Als goedmakertje trok de voetballer de portemonnee.

The Sun pakt uit met het verhaal. Volgens het medium werden de voetballer en Megan Moore eerder deze maand gezien toen ze aan het shotten waren en 'steeds handtastelijker' werden, terwijl zijn vriendin thuis zat. Niet veel later verkaste de 25-jarige influencer naar Mallorca om aan Love Island mee te doen. Dat is een programma waar singles de ware liefde proberen te vinden en bij elkaar gepropt worden in een villa.

Auto als goedmakertje

De vriendin van de voetballer, wiens identiteit (nog) niet bekend wordt gemaakt, kreeg het nieuws via vrienden te horen. Meg was toen al gevlogen naar Spanje, waar Love Island wordt opgenomen. Maar ze werd "opgevrolijkt" met een Audi ter waarde van 40.000 pond (omgerekend zo'n 46.000 euro). Hij plukte het nieuwe speeltje "direct van het garageterrein" en kocht het "als cadeautje voor haar excuses".

De bedrogen vrouw koesterde veel wrok jegens de nieuwe ster van Love Island. Zij en haar vrienden stemden bij iedere mogelijkheid om Megan weg te stemmen. Een bron zei tegen het eerder genoemde medium: "De voetbalster en Megan kennen elkaar al sinds hun tienerjaren."

'Ze brachten de nacht samen door'

Begin juni waren de voetbalster en Megan samen met gemeenschappelijke vrienden op stap. "Megan en hij dronken een paar drankjes samen en begonnen shotjes te nemen. Ze zaten de hele avond naast elkaar. Iedereen ging de stad in, maar de twee weken van de groep af en gingen terug naar Meg. Ze brachten de nacht samen door", onthulde de bron.

De voetballer vertrok een dag later weer, maar de vrienden van zijn vriendin kwamen erachter en deelden alle details. "Megan is niet op de hoogte van het vuurwerk dat thuis wordt afgestoken. Ze staat een onaangename verrassing te wachten als ze uiteindelijk de villa verlaat. Het zou veiliger voor haar kunnen zijn in Spanje", waarschuwde de bron.