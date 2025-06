De ex-vrouw van voormalig Engels international Kieran Trippier heeft zich voor het eerst uitgelaten over hun veelbesproken relatiebreuk. De verdediger van Newcastle United werd in clubs gespot met verschillende vrouwen, terwijl het nog niet bekend is of het koppel al officieel gescheiden is.

Zijn (toekomstige) ex-vrouw plaatste een emotionele video op Instagram. Ze wil laten weten dat ze zich 'prima' voelt, maar niet teveel wil zeggen over de scheiding. Toch hint ze naar een belangrijke beslissing binnen de relatie.

Eigen beslissing

"Ik wil gewoon iedereen laten weten dat ik in orde ben", vertelt de moeder aan haar volgers. "Het is duidelijk dat ik er nu nog niet klaar voor ben om over mijn situatie te praten. Op een gegeven moment zal ik dat wel doen, als ik me er prettig bij voel en het juiste moment is gekomen. Ik heb drie jonge kinderen en ik wil niet zomaar dingen naar buiten brengen die zij kunnen zien."

De ex-vrouw van Trippier liet doorschemeren dat het haar eigen beslissing is om een einde aan de relatie te maken. "Je kunt er mee leven, zodra je [zelf] de beslissing neemt". Ze voegt daar aan toe: De sprankel komt echt terug, je komt er wel. Je komt absoluut door elke vorm van break-up heen."

Het voormalig liefdeskoppel zou bezig zijn met de scheiding. Trippier en zijn ex-vrouw waren negen jaar getrouwd en hebben drie kinderen samen. De 34-jarige voetballer werd recent meerdere keren gespot in het nachtleven met mysterieuze dames aan zijn zijde. Eerst in Newcastle, daarna ook op Ibiza. Volgens bronnen van The Sun zou Charlotte Trippier juridische stappen ondernemen.

Newcastle

Trippier speelt sinds 2022 in het shirt van Newcastle United. Het lukte hem afgelopen seizoen niet om een basisplaats te veroveren. Desondanks kwam hij tot 25 wedstrijden in de Premier League waarin hij 3 assists gaf.

