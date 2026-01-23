Schaatsicoon Erben Wennemars 'is een beetje gek' volgens zijn zoon Niels. Dat heeft alles te maken met zijn deelname aan de Hyrox in Amsterdam. Na afloop van die sportieve uitdaging is de 50-jarige helemaal kapot.

Dat werd vastgelegd door zijn jongste zoon op Instagram. Niels filmt de oud-topschaatser terwijl die uitgeteld in een stoel zit bij te komen van de Hyrox. De sport waarbij hardlopen gecombineerd wordt met fitnessoefeningen is een nieuwe passie van Wennemars.

Hij deed vorig jaar al mee aan het WK in Chicago en in Amsterdam is hij ook ingedeeld in de 'pro'-klasse van zijn leeftijdscategorie. Aan de beelden na afloop te zien heeft hij alles gegeven. "Status: wanneer je net over de finish bent van een Hyrox Pro en je hele leeftijdscategorie met schaamte naar huis hebt gestuurd", schrijft Niels erbij.

'Mijn vader is een beetje gek'

Erben lijkt geen woord meer te kunnen uitbrengen en maakt alleen een handbeweging langs zijn nek om aan te geven dat hij helemaal doodop is. "Mijn vader is een beetje gek", is het oordeel van Niels. "Benieuwd naar deze hele martelgang?", daarvoor verwijst hij zijn volgers door naar zijn account op Snapchat, waar hij meer beelden deelt van de Hyrox. Daar meldt hij ook dat zijn vader eerste is geworden in zijn klasse.

De 50-jarige Wennemars sprak zich onlangs op Instagram nog openhartig uit over zijn motivatie om fit te blijven. "Fit is het nieuwe rijk", schreef hij. "Toen ik veertig werd, wilde ik de fitste veertiger van Nederland zijn. Bang om oud te worden. Bang om niet gezien te worden. Altijd de strijd aangaan; het zit in mijn DNA", legt hij uit.

Chips eten

Nu hij weer wat jaren verder is, heeft hij dat doel bijgesteld. "Het doel is niet meer om de fitste vijftiger van Nederland te worden. Ik wil een fitte vijftiger zijn, voor mezelf", aldus de oud-schaatser en analist. "En wie weet…", vervolgt hij. "Zou ik dan zomaar eens de fitste kunnen worden. Maar dan moet ik nog wel stoppen met chips eten."

Dat goede voornemen is Wennemars nog niet gelukt. Na zijn Hyrox lag hij met een zak chips op de bank achter zijn laptop, laat Niels zien. "Zo ken ik hem weer."