Het zijn bijzondere tijden voor de familie Wennemars. Waar oudste zoon Joep zich voorbereidt op de Olympische Spelen, zet zijn broertje Niels stappen als influencer en hoopt vader Erben stiekem op een Elfstedentocht. Moeder Renate blijkt ondertussen haar eigen kijk op de wereld te hebben.

Renate Wennemars, vrouw van oud-topschaatser Erben en moeder van wereldkampioen Joep, schrijft in haar column voor De Stentor dat ze een filmpje kreeg doorgestuurd door een vriendin. Een fragment uit de beroemde film Love Actually had nogal wat overeenkomsten met het optreden van Trump rond Groenland.

Want ook in de film is het de Amerikaanse president die nogal hoog van de toren blaast. De Britse premier, gespeeld door Hugh Grant, dient hem vervolgens ijzersterk van repliek. "En dat een vriend die je schoffeert, niet langer een vriend is", zo vat Wennemars de boel samen. "En aangezien schoften alleen reageren op spierballen, zal hij vanaf heden eens even laten zien hoe sterk hij is."

Bordspel

De columniste ziet hoe andere staatshoofden momenteel worstelen met het gedrag van Trump en heeft een opmerkelijke vergelijking: 'Een man die regeert zoals een ander een bordspel speelt: strategisch, agressief, nietsontziend, bluffend en de ander in verwarring achterlatend.' Wennemars benadrukt dat die persoon niet altijd hoeft te winnen. Het kan juist ook de speler zijn die je niet hoort, die zich niet in zijn kaarten laat kijken.

En dan verklapt de moeder van Joep Wennemars, regerend wereldkampioen op de 1000 meter, haar eigen merkwaardige gewoonte tijdens een spelletjesavond: 'Of zo iemand als ik; die stiekem de kaarten/pionnen achterhoudt om ze even later schichtig weer op het bord te laten verschijnen. Valsspelen heet dat. Daar maak je overigens geen vrienden mee.'

Op naar de Olympische Spelen

Renate reist binnenkort af naar Milaan, waar haar zoon meedoet aan liefst drie afstanden. Wennemars plaatste zich als enige Nederlandse man voor de 500, 1000 en 1500 meter. Renate en Erben zullen niet alleen voor hun zoon, maar ook voor schoondochter Suzanne Schulting juichen. De vriendin én teamgenote van Joep doet zelfs op twee verschillende disciplines mee.

Schulting plaatste zich als langebaanschaatsster namelijk voor de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Daarna besloot zij ook mee te doen aan de NK shorttrack, een sport waar zij zich tot twee jaar geleden op focuste. De drievoudig gouden olympiër in die sport verraste na lange afwezigheid met de winst op de 1500 meter. Om die reden mag zij ook op die afstand meedoen aan de Olympische Spelen.