Erben Wennemars onthult bizar incident tijdens wedstrijd: 'Liep een debiel met één hersencel'

Erben Wennemars kennen we natuurlijk als voormalig topschaatser, maar de inmiddels 49-jarige rende ook al 28 marathons en heeft een aantal andere sporten ontdekt. Er was één sport waar hij na zijn schaatcarrière heel gauw mee stopte.

De meervoudig wereldkampioen weet nog goed dat hij stopte als topschaatser en toen op zoek ging naar een nieuwe uitdaging. Aangezien hij op jonge leeftijd ook gevoetbald had, schreef hij zich in bij een voetbalclub. Dat werd het zesde elftal van ASC'62 uit Dalfsen. Het werd geen groot succes.

"Ik had er echt zin in, maar na een paar weken was ik er helemaal klaar mee", zo vertelt Wennemars in de hardlooppodcast De Pacer. En niet omdat zijn ploeggenoten er met de pet naar gooiden. In tegendeel zelfs. "De rest had er veel te veel zin in zelfs. Het ging om niks. Ik heb twee keer meegemaakt dat de wedstrijd gestaakt is. Een keer vanwege een kopstoot."

Het ging tijdens een wedstrijd zelfs zo ver dat Wennemars zichzelf liet wisselen door gedoe op het veld. "Ik heb gezegd: coach, wissel me maar. Want er liep een debiel met één hersencel en die riep alleen maar Wennemars schoppen, Wennemars schoppen, Wennemars schoppen. Toen was ik er wel klaar mee."

'Dit gaat helemaal nergens over'

Volgens de vader van topschaatser Joep dachten veel mensen dat hij juist zo fanatiek was tijdens een voetbalwedstrijd, maar dat bleek een misvatting. "Ik wilde wel winnen. Op het moment dat het om olympisch goud gaat of om een wereldkampioenschap, dan doe ik er alles aan. Dan ben ik blind, medogenloos. Maar dit is gewoon het zesde van ASC op zaterdag om half vier. Dit gaat helemaal nergens over. Dat wil niet zeggen dat ik niet graag de wedstrijd wil winnen, maar niet meer ten koste van alles." Uiteindelijk ging Wennemars voor andere sportieve uitdagingen.

Bijzonder moment op Olympische Spelen

De oud-topschaatser biechtte eerder in de podcastuitzending al een ander smaakvol verhaal op. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio, die door de coronamaatregelen anders waren dan normaal, kroop het bloed bij de fanatieke Wennemars waar het niet gaan kon. Het resulteerde in een memorabel moment met een andere journalist.

WK Hyrox in Chicago

De nog altijd bloedfanatieke Wennemars is al jaren gestopt als topschaatser, maar houdt zeker nog van een uitdaging. Zo liep hij na het beëndigden van zijn carrière al 28 marathons. Ook deed hij mee aan een Hyrox-wedstrijd. Dat ging hem dermate goed af dat hij zich plaatste voor het WK in Chicago van deze zomer.