Oud-topschaatser Erben Wennemars lapt regel aan zijn laars tijdens Olympische Spelen: 'Alle beveiligers zijn weg'

Erben Wennemars is al tientallen jaren actief in de topsport. Eerst uiteraard lange tijd als schaatser, daarna onder meer als analist. Het zorgde voor een flinke lijst aan Olympische Spelen waar Wennemars een rol had. Tijdens een van die iconische toernooien deed hij iets wat eigenlijk niet kon volgens de regels.

Dat gebeurde niet als schaatser, maar in zijn rol als analist en journalist bij de NOS. Wennemars was aanwezig tijdens de Spelen van Tokio om voor de publieke omroep te werken. Hoewel hij al jaren gestopt is met de échte topsport, kroop het bloed ook daar waar het niet gaan kon.

Daar blikt hij uitgebreid terug in De Pacer, een hardlooppodcast waar Wennemars te gast was. Een van de host van die podcast, Pim Bijl, was ook op dat toernooi als journalist voor het Algemeen Dagblad. Hij werd op de slotdag van het evenement op de schouder getikt door de oud-schaatser, want die had snode plannen.

Geen beveiliger te zien

"Alle beveiligers zijn weg", hoorde Bijl de meervoudig wereldkampioen zeggen. "Leg die perspas weg op het bureau als je bang bent het kwijt te raken. En dan gaan wij de 400 meter lopen op de olympische baan."

Dat mocht officieel natuurlijk niet, maar Wennemars liet zich er in Tokio niet door tegenhouden. "Dat is belangrijk. Dé olympische baan, dat is toch magisch?" Bijl dacht er in eerste instantie anders over, weet Wennemars nog. "Jij zat er braaf en keurig: die baan is van de olympiërs. Nee nee, die baan is van ons! Dat moet je claimen."

'Magisch' rondje voor Wennemars

En zo geschiedde: Bijl en Wennemars streden om de zege op olympische grond. Het rondje sintelbaan werd overigens overtuigend gewonnen door Bijl, die zich inmiddels volledig heeft gericht op zijn marathoncarrière. "Er was geen publiek, er waren geen echte beveiligers en we konden op plekken waar we als journalisten eigenlijk niet konden komen", haalt Wennemars de herinnering terug. "Samen zo'n rondje lopen, dat vind ik dus magisch. Prachtig."

Hoewel hij er 'finaal uitgerend' werd genoot Wennemars ten volle. Bijl, die liep met een afzakkende spijkerbroek, zag wel dat de oud-topschaatser werkelijk alles gaf. "Hij keert zich meteen binnenstebuiten in zo'n 400 meter." Wennemars beaamt dat. "Je moet je inleven in een olympiër. Die rent en trekt zichzelf helemaal leeg. Als recreant kun je dat gevoel heel makkelijk oproepen. Want je hebt niet die conditie en dus trek je jezelf na 100 meter al leeg."

28 marathons

Wennemars wordt dit jaar 50 jaar oud, maar is nog altijd ongekend sportief. Nadat hij stopte met schaatsen op het hoogste niveau, bleef hij zichzelf uitdagen. Zo liep hij al 28 marathons. Samen met zijn zoon Niels is hij momenteel aan het trainen voor een Hyrox, een wedstrijd waar je acht krachtoefeningen doet en acht keer één kilometer moet rennen. Eerder dit jaar maakte Wennemars zijn debuut in die sport. Het leverde hem zelfs een ticket voor het WK in Chicago op.