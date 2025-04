Ex-topschaatser vergat zich voor marathon in te schrijven: 'Had hulp van Erben Wennemars nodig'

Voormalig topschaatser Thomas Krol maakte afgelopen weekend indruk op de Marathon van Rotterdam. De regerend olympisch kampioen op de 1000 meter rende een tijd van onder de drie uur. Maar het had weinig gescheeld of hij had helemaal niet aan de start kunnen verschijnen.

De 32-jarige Krol was namelijk te laat om zich in te schrijven. "Ik wilde heel graag de Marathon van Rotterdam lopen, maar wist ik veel dat je je zover van te voren aan moest melden", lacht hij achteraf in de hardlooppodcast Naar de Vaantjes. "Je raadt het al: het was helemaal uitverkocht."

Hulp van Erben Wennemars

De toekomstige piloot die vorig jaar de schaatsbaan vaarwel zei, kwam bij reddende engel Erben Wennemars terecht. Wennemars, ook oud-schaatser, mag bijna een hardloopinfluencer genoemd worden. "Dus toen riep ik de hulp van Erben in en die heeft voor mij een startbewijs geregeld", vervolgt Krol zijn verhaal. "Erben zei van joh ga maar door met trainen en toen kwam hij even later met de definitieve bevestiging."

Krol finishte in een tijd van 2.53,37 en versloeg daarmee zijn ex-schaatscollega's Wennemars, Sven Kramer en Wouter Olde Heuvelt. Toch was hij daar niet helemaal tevreden mee. "Ik had in mijn hoofd om onder de drie uur te lopen, maar dat ging tijdens het trainen eigenlijk al zo makkelijk dat ik mijn verwachting bijstelde naar 2 uur en 50 minuten. Maar ja dat is dus niet gelukt helaas."

Sprinter op de lange afstand

Het schaatsen van een 1000 meter is totaal iets anders dan het lopen van een marathon. Of de sprinter geen moeite had met het lopen van lange afstanden? "Nee het viel eigenlijk wel mee. We deden bij onze ploeg jaarlijkse fietstesten en daaruit bleek dat ik een van de grootste motoren had van de ploeg. Fietsen is natuurlijk wel iets anders dan hardlopen, maar dat laat wel zien dat ik een goed duurvermogen had."