Dit is Erben Wennemars: oud-topschaatser zorgde met zoon Joep voor emotioneel moment en is nog altijd bloedfanatiek

Topschaatser, analist, ondernemer en vader van een wereldkampioen. Erben Wennemars is een man met vele hobby's, talenten en passies. De bloedfanatieke vijftiger uit Dalfsen gaat geen uitdaging uit de weg en doet dat al heel lang met zijn geliefde Renate aan zijn zijde.

Dat Wennemars een succesvolle schaatser zou worden werd al snel duidelijk. Hij kreeg de sport dankzij zijn vader Derk Jan onder de knie en verzamelde op het ijs een prachtige erelijst. Tel maar mee: twee keer wereldkampioen sprint, zes wereldtitels op de WK afstanden en twee prachtige medailles op de Olympische Spelen.

Harde val op Olympische Spelen

Het zijn resultaten waar veel schaatsers alleen van dromen, maar Wennemars had met een beetje mazzel nog meer eremetaal kunnen verzamelen. Tijdens zijn eerste Spelen bijvoorbeeld, in 1998. Hij was kansrijk op drie afstanden, maar na een val raakte zijn schouder uit te kom op de 500 meter. Daarmee zat zijn toernooi er al razendsnel op.

Dit is Joep Wennemars: wereldkampioen net als vader Erben en relatie met Suzanne Schulting Joep Wennemars is een van de grootste schaatstalenten van Nederland. De 22-jarige topsprinter van Team Essent is nu al wereldkampioen en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben. Sinds begin 2025 heeft hij een relatie met olympisch kampioene Suzanne Schulting.

Wennemars vond het in 2014, nadat hij tussendoor al even was gestopt, mooi geweest als topschaatser. Maar ver weg van het ijs verdween hij nooit. Op de Spelen van dat jaar was hij al analist van de NOS en daar zou hij ook de jaren daarna nog veelvuldig te zien zijn. Zijn meest bekende moment bij de publieke omroep was echter in 2010. Wennemars liep plaatsing voor die Spelen mis, maar zorgde toch voor een iconisch moment.

Sportieve zoon van Erben Wennemars is duidelijk over zijn vader: 'Op zo'n moment kan ik hem wel schieten' Het sportvirus zit er goed in bij de familie Wennemars. Erben hoorde jarenlang bij de wereldtop in het schaatsen en zijn zoon Joep liet vorige maand met een gouden plak op de WK afstanden zien bij de beste rijders ter wereld te horen. Ook Niels, de jongste telg uit de familie, blijkt helemaal sportgek te zijn. Hij krijgt daarbij steun van zijn vader, maar daar zit hij niet altijd op te wachten.

Iconisch commentaar tijdens dramatische wissel

Hij deed samen met Sebastiaan Timmerman en Gio Lippens commentaar op de radio tijdens de 10.000 meter. Sven Kramer leek daar op weg naar zeker goud, maar werd gediskwalificeerd na een verkeerde wissel. Het commentaar van het trio, met een vol ongeloof schreeuwende Wennemars, werd een iconisch moment in de radiogeschiedenis.

Tranen om Elfstedentocht

Minstens zo memorabel was Wennemars' optreden in De Wereld Draait Door. Op 8 februari 2012 leek er eindelijk groen licht te worden gegeven voor de Elfstedentocht. Wennemars keek live in de uitzending toen er geschakeld werd naar de persconferentie in Friesland, maar werd hevig teleurgesteld. De Tocht der Tochten ging niet door en zorgde voor tranen bij de schaatsfanaat.

Prachtige knuffel vader en zoon

Tranen waren er dertien jaar later ook, maar toen om heel andere redenen. Wennemars, al sinds 2003 samen met zijn geliefde Renate van de Zalm, zag in het Noorse Hamar zijn zoon Joep Wennemars voor een daverende verrassing zorgen. De schaatser van Team Essent klopte op de 1000 meter onder meer Jenning de Boo en Jordan Stolz en werd zo wereldkampioen. Hij vierde dat met een intense knuffel met zijn vader, die betraand toekeek op het middenterrein.

Erben Wennemars kan tranen niet bedwingen na wereldtitel van zoon Joep: 'Papa! Jaa!' Joep Wennemars zorgde zaterdagmiddag voor misschien wel de mooiste race op de WK afstanden. Hij won sensationeel goud op de 1000 meter, onder toeziend oog van zijn vader Erben. Pa Wennemars was zichtbaar emotioneel en dat werd alleen maar meer toen zijn zoon hem juichend in de armen viel.

Wennemars helpt Arjen Robben

Wie denkt dat de inmiddels 50-jarige Wennemars vooral toekijkt hoe anderen topprestaties leveren, zit mis. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar is nog altijd bloedfanatiek. Zo hielp hij in het verleden Arjen Robben aan toptijden op de marathon, deed hij eerder dit jaar mee aan een zware Hyrox-wedstrijd en was hij in april 2025 wederom succesvol op de Rotterdam Marathon. Samen met onder meer Sven Kramer liep hij een tijd nét boven de drie uur.

Dit is Suzanne Schulting: koningin van shorttrack is succes op de langebaan én heeft relatie met Joep Wennemars Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Afgelopen seizoen ontbrak zij door veel pech meer dan eens op het grote podium, maar laat zich dit jaar zien in een andere discipline. Een profiel over een van de boegbeelden uit de schaatswereld, met een tweede leven in het shorttrack én een nieuwe uitdaging bij Team Essent: het langebaanschaatsen. De afgelopen maanden veranderde er bovendien het nodige in haar privéleven.

En zo doet Wennemars nog veel meer. Hij was in het verleden performance coach bij PEC Zwolle en zag zijn zoon er na zijn wereldtitel gehuldigd worden. Hoe sportgek de familie Wennemars is, bleek wel tijdens de verjaardag van zijn andere zoon Niels. Toen hij in april twintig werd, werd dat in de sportieve familie met stijl gevierd. Vader en zoon maakten namelijk een flinke ronde op de wielrenfiets.

Sportieve uitbreiding van de familie Wennemars

Het gezin Wennemars bestaat uit vader Erben en moeder Renate en de kinderen Joep en Niels. De eerstgenoemde zorgde voor een uitbreiding van de familie, want hij kreeg begin dit jaar een relatie met ploeggenote Suzanne Schulting. Wéér een sportgek bij de familie Wennemars, al gaf vader Erben ooit al eens toe dat hij op bepaalde momenten iets minder fanatiek had mogen zijn.