Erben Wennemars stribbelt tegen, maar krijgt toch opvallende 'WK-muts' op z'n hoofd van Ireen Wüst

Geen nieuw fenomeen, maar zelfs al tientallen jaren oud: de befaamde theemutsen op de WK afstanden. Dit weekend in Hamar kwamen ze weer voorbij en zetten alle gouden topschaatsers 'm op hun hoofd. Het zorgde voor hilarische taferelen. Maar waar staan ze voor en wie heeft ze gemaakt?

De NOS vond de twee bedenkers en makers van de 'theemutsen' op de tribune in Hamar. Wat blijkt: twee goedlachse Nederlanders bedachten de traditie al in de jaren negentig. Joost Vente en Johan van Buren zagen menig schaatsicoon hun creatie al opzetten tijdens WK afstanden. "Ze doen ze graag op. Wij denken weleens dat ze vooral om de mutsen schaatsen", lacht Vente.

Dertig jaar

"Ze gaan al dertig jaar mee. Ik kwam nog een foto tegen in mijn album uit 1996, Hiroyasu Shimizu en Rintje Ritsma hadden 'm hier toen ook al op." Van Buren beantwoordt de grote vraag die ze elk WK weer krijgen als ze de opvallende mutsen op het ijs naar de winnaars gooien. "Gaan ze weleens in de was? Elk jaar!"

'Vooral de Aziatische schaatsers staan ze goed'

De twee Nederlanders proberen het succes van de hoeden te verklaren. "Ze staan elke schaatser goed, maar vooral de Aziatische. Het bloemenmotief is echt iets Nederlands en dat doet het bij dat soort landen ook goed", weten de makers van de mutsen. Ze vonden het episch dat ook Jenning de Boo na zijn sensationele zege op de 500 meter in Hamar het ding opzette.

Femke Kok 'kotsmisselijk' aan de start op WK afstanden: 'Dat voelt niet lekker' Femke Kok zorgde zaterdag voor een verrassing op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. Ze pakte het zilver achter Miho Takagi en voor een teleurgestelde Jutta Leerdam. En dat terwijl ze niet eens helemaal fit was.

Jenning de Boo

Zelf had de Nederlandse topsprinter niet zo in de gaten dat hij daardoor onderdeel werd van een stukje schaatshistorie. "Ik zag twee gasten in Noorse jassen en die gooiden die muts op het ijs. Dus ik zette 'm ook op, lachen. Ik had het bij Jordan (Stolz, red.) eerder gezien en het was schijnbaar traditie. Ik wist het niet."

Dit bedrag heeft topschaatser Jenning de Boo verdiend tijdens de WK afstanden Voor Jenning de Boo zijn de WK afstanden in Hamar een weekend om nooit meer te vergeten. De nog altijd pas 21-jarige schaatser werd wereldkampioen op de 500 meter en pakte ook nog twee zilveren medailles. Dat levert hem niet alleen plakken op, maar ook fraaie geldbedragen.

Wennemars wil 'm niet

Na afloop van het item toonde NOS-presentator Henry Schut vol trots de muts. Analiste Ireen Wüst pakte 'm snel af en probeerde 'm op het hoofd van collega Erben Wennemars te zetten. Die stribbelde veel tegen en wilde het ding echt niet in zijn buurt hebben, maar na wat gestoei met Wüst kreeg ze het toch voor elkaar om de muts bij Wennemars op te zetten. Tot hilariteit van Schut en Wüst. "Vooral door de manier waarop je er nu bij kijkt."