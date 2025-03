Dit bedrag heeft topschaatser Jenning de Boo verdiend tijdens de WK afstanden

Voor Jenning de Boo zijn de WK afstanden in Hamar een weekend om nooit meer te vergeten. De nog altijd pas 21-jarige schaatser werd wereldkampioen op de 500 meter en pakte ook nog twee zilveren medailles. Dat levert hem niet alleen plakken op, maar ook fraaie geldbedragen.

De Boo begon donderdagavond met zilver op de teamsprint bij de mannen. Een dag later was het tijd voor zijn moment. Op de 500 meter zorgde hij voor een daverende verrassing door de onverslaanbaar geachte Jordan Stolz te kloppen. In de slotrit verbeterde De Boo de tijd van zijn Amerikaanse rivaal en greep hij het goud.

Zaterdag kwam De Boo nog één keer in actie. Op de 1000 meter was hij opnieuw sneller dan Stolz, maar moest hij een landgenoot voor zich dulden. Joep Wennemars zorgde voor een prachtige stunt en greep het goud. Voor De Boo restte het zilver, maar daar kon hij na zijn gouden race van een dag eerder goed mee leven.

Leuk zakcentje

Financieel houdt De Boo ook nog een leuk zakcentje over aan het toernooi. Vergeleken met andere sporten is het prijzengeld in het schaatsen geen vetpot, maar als je drie medailles wint tikt het toch aardig aan. Uiteraard houdt hij aan het goud op de 500 meter het meeste over: 6000 dollar, zo'n 5700 euro.

Duizenden euro's

Het zilver op de 1000 meter levert De Boo omgerekend 3800 euro op. Ook met de teamsprint werd hij tweede, maar dat bedrag moet uiteraard gedeeld worden met ploegmaats Janno Botman en Tim Prins. Omgerekend is er voor ieder ruim 1266 euro. Bij elkaar opgeteld is dat dus 10.766 euro voor het sprintfenomeen uit Nederland.

Nog veel afstanden op zondag

Voor De Boo zit het toernooi er op, maar zondag wachten nog een paar prachtige afstanden. Bij zowel de mannen als de vrouwen staat de 1500 meter op de planning. Daarnaast is er nog de langste afstand van het hele toernooi (10.000 meter, mannen) en de mass start voor de vrouwen.

