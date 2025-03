Femke Kok 'kotsmisselijk' aan de start op WK afstanden: 'Dat voelt niet lekker'

Femke Kok zorgde zaterdag voor een verrassing op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. Ze pakte het zilver achter Miho Takagi en voor een teleurgestelde Jutta Leerdam. En dat terwijl ze niet eens helemaal fit was.

Kok stond al in de tweede rit op de baan. Ze zette een goede tijd neer, maar had nooit verwacht dat het genoeg zou zijn voor zilver. "Maar ik zit slechts twee tienden van de winst", zegt ze bij NOS.

'Kotsmisselijk'

Na haar val op de training donderdag had ze ook nog wat lichamelijke klachten. Ze maakte een flinke smak in de kussens en pakte daarom vrijdag al gehavend het goud op de 500 meter. "Ik had vanochtend nog meer last van mijn nek en was kotsmisselijk. Toen ik aan de start stond dacht ik: ik moet er maar het beste van maken", aldus Kok.

Na haar race voelde ze zich weer 'helemaal misselijk'. "Dus ik dacht als ik me zo voel dan kan het nooit genoeg zijn voor het podium, maar dat is wel zo. Ik snap niet wat er is gebeurd", lacht ze.

De misselijkheid is ook een gevolg van haar valpartij. "Ik viel en moest mezelf opvangen. Daardoor doen de spieren in mijn nek heel veel pijn. Dat voelt niet lekker. Maar ik klaag er niet over, want als ik van tevoren had geweten dat ik tweede kon worden had ik daarvoor getekend."

Sterke rit

Haar grote doel was vrijdag al bereikt met het goud op de 500 meter. Deze zilveren plak is de kers op de taart voor Kok, vooral door de manier waarop ze die won. "Ik wilde nu ook heel graag een goede rit rijden omdat dat gisteren niet lukte. Vandaag dus wel. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen rechtzetten."

Het goud en zilver leek verdeeld te gaan worden over Miho Takagi en Jutta Leerdam. Kok dacht wel dat Takagi zou winnen. "Omdat zij zo'n goede slotronde in huis heeft. Daarmee heeft ze toch een streepje voor op Leerdam."

