Elis Ligtlee (31) gaat een nieuwe fase in. De Nederlandse olympisch kampioene van 2016 heeft kanker en gaat al maanden ziekenhuis in en uit. De ene keer gaat het beter dan de andere keer en het traject is lang. Nu zijn voor de ex-baanwielrenster de bestralingen van haar tumoren begonnen en deelt ze daar een update over.

Toch best gek om weer een beetje teruggeslingerd te worden naar die periode van ziekenhuisafspraken, scans en behandelingen. Aan de andere kant hoort dit er ook gewoon bij en is het helemaal oké. Vandaag alweer bestraling nummer twee gehad en tot nu toe valt het me eigenlijk heel erg mee", schrijft ze op haar Instagram, waar ze regelmatig updates deelt van haar ziekte en het bijbehorende traject.

'Telkens adem inhouden'

"Iedere bestraling gaat eigenlijk hetzelfde. Je ligt steeds in exact dezelfde houding op tafel en vooraf maken ze opnieuw scans. In mijn geval moet ik ook telkens mijn adem inhouden, omdat de bestraling langs mijn hart gaat. Door diep in te ademen ontstaat er meer ruimte tussen het hart en het gebied dat bestraald moet worden, zodat ze het hart zo goed mogelijk kunnen beschermen."

Daarna begint de bestraling zelf. "Dat zijn zes korte momenten waarbij het apparaat steeds een stukje draait en ik tussendoor opnieuw mijn adem moet vasthouden. En eerlijk… voor je het weet sta je alweer buiten. Met een kwartier, twintig minuten is het klaar. Ik zit uiteindelijk langer in de auto dan onder het apparaat."

Het is niet de eerste en zeker niet de laatste bestraling die ze moet ondergaan. Sterker nog: er staan er dertien gepland nog. "Gewoon per keer bekijken hoe mijn lichaam reageert en stap voor stap verder. Gelukkig word ik echt ontzettend fijn begeleid door hele lieve mensen daar."

Ligtlee houdt er ook iets blijvends aan over, maar dat vindt ze juist mooi. "Een paar weken geleden had ik eerst een CT scan waarbij ze alles heel precies hebben vastgelegd. Tijdens die afspraak hebben ze ook kleine tattoopuntjes gezet op mijn lichaam, zodat ze iedere keer exact weten hoe de lijnen moeten lopen. Dus ja… ik ben weer een paar tattoos rijker haha. Gelukkig had ik er al genoeg."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover