Jan Joost van Gangelen kampte met een burn-out en nam een lange pauze van de televisiewereld. De 51-jarige presentator van ESPN is weer terug en dat is goed om te zien. Tijdens de voorlaatste speelronde van de Eredivisie stond hij voor het eerst weer langs het veld bij FC Twente tegen Sparta.

Tijdens de een na laatste speelronde van de Eredivisie worden alle negen wedstrijden op hetzelfde tijdstip afgewerkt. Veel wedstrijden betekent natuurlijk veel verslaggevers en dus is de terugkeer van Van Gangelen ideaal voor de uitzendgemachtigde. Alles en iedereen wordt uit de kast getrokken door ESPN om de duels van verslaggevers te voorzien en dus was er een heuglijk moment voor Van Gangelen.

Terugkeer

In de uitzending van De Eretribune van ESPN werd er al snel geschakeld naar Enschede, waar Van Gangelen stond te wachten. "Heerlijk om je weer langs de lijn te zien", zei presentatrice Aletha Leidelmeijer. "Super dat je daar staat. Niet in de studio, maar lekker buiten."

"Zeker", was het antwoord van Van Gangelen. "Fijne Moederdag trouwens, Aletha. Ik hoop dat je een lekker ontbijtje hebt gekregen." Vervolgens begon het uithangbord van ESPN aan zijn verhaal over Twente en Sparta, om lachend af te sluiten met: "Dit was te lang, want ik moest mijn eerste keer kort houden. Maar dat maakt me niet uit. Welkom terug."

Burn-out

Van Gangelen trok in april vorig jaar aan de rem. Hij had te maken met een burn-out en verdween lange tijd van de televisie. De presentator keerde in april dit jaar weer terug bij de zender, waar hij een actualiteitenprogramma presenteerde. Ook toen kreeg de boomlange presentator een fijne reactie van zijn collega.

