Presentator Jan Joost van Gangelen gaat zijn werkzaamheden binnenkort weer voorzichtig oppakken. In april 2025 stopte hij plotseling bij ESPN. Na een zware periode is er 'licht aan het einde van de tunnel'.

Dat deelt Van Gangelen in gesprek met Privé. Hij is al bijna een jaar afwezig van wege burn-outklachten. "Ik ben inderdaad al een hele tijd uit de roulatie, maar er is weer licht aan het einde van de tunnel", zegt hij.

"Ik ga binnenkort maar weer eens voorzichtig proberen hoe het is om een uitzending te doen. Ik ga eerst eens even rustig terugkomen en kijken hoe dat gaat en hoe dat werkt voor mij", vervolgt de presentator.

Gezondheidsproblemen

Binnenkort zal hij dus weer te zien zijn op tv. Tien maanden geleden liet hij weten dat hij te maken had met overspanningsverschijnselen. "Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid', schreef hij toen op Instagram.

Het is nog niet bekend wanneer Van Gangelen precies zijn comeback maakt langs de Nederlandse voetbalvelden. De presentator begon in 1997 zijn loopbaan bij de NOS en was in de jaren daarna te zien tijdens programma's van de publieke omroep en de op dat moment nieuwe zender Talpa. Hij is vooral bekend van zijn tijd bij ESPN en de voorgangers Eredivisie Live en FOX Sports. Daar is hij een van de vaste gezichten.

