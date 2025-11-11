Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart haalt als analist regelmatig de woede van spelers op de hals met zijn ongezouten mening. Daar kan ook zijn vriendin, handbalster Estavana Polman, zich aan ergeren. De ex-Ajacied doet een boekje open over hun relatie én eventuele trouwplannen.

Er ontstond in maart van dit jaar nog een grote mediarel door uitspraken van Van der Vaart over Lamine Yamal. Na het Nations League-duel tussen Spanje en Nederland (2-2) stoorde de analist zich aan het gedrag van de jonge voetballer. "Broekie een beetje te laag, niet echt z’n best doen, wegwerpgebaren", zei hij bij NOS. Dat viel niet in goede aarde bij Spaanse media en Yamal zelf.

"Ik trek me daar niets van aan, hoor. Ik had het niet eens tegen Estavana gezegd", vertelt Van der Vaart erover aan Helden Magazine. Maar toen hij thuiskwam kreeg hij het meteen te horen van zijn geliefde. "Pas toen begreep ik dat het een heel ding was geworden."

Frustratie

Toch heeft de reactie van Polman geen invloed op de tv-optredens van de 42-jarige. “De grootste frustratie van Es is dat ik nooit nadenk als ik iets zeg en dat ik na tien seconden alles weer ben vergeten", vertelt Van der Vaart.

'Het komt op als poepen'

Hij vormt al jaren een analistenkoppel met Pierre van Hooijdonk bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Ook die merkt vaak genoeg op dat zijn collega een flapuit is. Vooral als hij een kans ziet om een grap te maken. “Voordat ik er erg in heb, floept het er al uit", lacht Van der Vaart. "Het is bij mij net als vroeger met voetbal, het komt op als poepen.”

Ondanks de frustraties die Polman soms heeft, is de handbalster nog steeds gelukkig met Van der Vaart. Het stel is al sinds 2016 samen en een jaar later werd dochter Jesslynn geboren. “Es is een waanzinnige vrouw. Ik wist ook niet dat er iemand bestond die nog nuchterder in het leven staat dan ik, maar die persoon heb ik toch maar mooi gevonden.”

Trouwen

Het gezin woont in Roemenië, waar de 33-jarige Polman speelt bij Rapid Boekarest. Hoewel zij eerdere vragen over trouwplannen afwimpelde, lijkt er toch nog een opening te zijn. “Wie zegt er nou ‘nee’ tegen mij?”, grapt Van der Vaart daarover. Eén ding is al zeker over hun toekomst: na de carrière van de handbalster gaan ze samen terug naar Nederland. "Dan gaan we in Arnhem wonen.”