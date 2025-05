Estavana Polman doet samen met Wesley Sneijder een nummertje: 'Ik zeg alvast sorry'

Estavana Polman is naast tophandbalster ook onderdeel van een bijzonder sportkoppel. Ze is al jaren samen met Rafael van der Vaart en was zaterdag dan ook aanwezig tijdens een speciale dag voor de oud-voetballer. Daar vermaakte ze zich goed, want ze klom samen met Wesley Sneijder tijdens de afterparty het podium op.

Van der Vaart organiseerde zaterdag voor het goede doel namelijk een Legends Toernooi op de padelbaan. Daar werd geld ingezameld voor het goede doel ZZF (Zeldame Zieken Fonds). Daar waren naast Van der Vaart en Sneijder ook Frank de Boer, Ronald de Boer, Philip Cocu en Maarten Stekelenburg bij aanwezig.

Estavana Polman steelt de show in verrassende outfit: 'Vertrouw je lichaam' Estavana Polman liet haar handbaloutfit even in de kast hangen en verscheen op Instagram in een strakke fitnesslook, iets wat haar volgers zeker konden waarderen. De complimenten stromen binnen in de reacties.

Polman deelde een aantal beelden van het feestje na afloop van het evenement en daar heeft ze zich niet ingehouden. Ze klom namelijk samen met Sneijder het podium op. Dat deed ze met een goede reden nadat haar vriend er niet in was geslaagd om zijn titel te verdedigen. "Vorig jaar was hij kampioen, nu is ie hier voor de derde plaats, dus er moet toch iemand in de familie de eer hoog houden. Dat doe ik vanavond!"

Duet met Wesley Sneijder

Dat doet de tophandbalster door een duet te zingen met Sneijder, die aan Van der Vaart vraagt wat de twee moeten gaan zingen. Het antwoord volgt snel: 'Kleine Jongen' van André Hazes. "Ik zeg alvast sorry", waarschuwt Polman het aanwezige publiek voordat ze aan het nummer beginnen.

Emotionele ploeggenote is handbalicoon Estavana Polman de baas: 'Het zit er eindelijk op' Het seizoen van Estavana Polman bij Rapid Bucuresti zit erop. Bij de handbalsters overheerst het gevoel dat ze het 'beter hadden kunnen doen', maar desondanks is één van de speelsters van Rapid Bucuresti in de prijzen gevallen.

"Zing lekker mee, die camera's komen, heerlijk. Morgen staat het overal. Lekker overal op Shownieuws en RTL Boulevard", voorziet Sneijder alvast de gevolgen van hun duet. De recordinternational van Oranje lijkt daar niet wakker van te liggen en het juist wel mooi te vinden.

i Estavana Polman en Wesley Sneijder treden samen op. © Instagram / Estavana Polman

De twee werden overigens geholpen tijdens het nummer, want ook Van der Vaart zong een aantal zinnen mee. Zo blijkt uit een filmpje van Primos Padel, de organisatie waar het toernooi werd gehouden.

Sportnieuws.nl was ook van de partij en sprak met een aantal hoofdrolspelers:

Vakantie

De dag was goed gepland voor Polman, want zij speelde vorige week de laatste competitiewedstrijd van het seizoen met haar Roemeense club Rapid Bucuresti. De zomerstop is dus aangebroken voor de speelster en daardoor kon ze bij de speciale dag aanwezig zijn.

WK handbal

De Nederlandse hoopt later dit jaar mee te doen aan het WK handbal in eigen land. Polman werd in 2019 al eens wereldkampioen met Nederland en wil die prestatie dolgraag herhalen. Oranje kreeg eerder deze week te horen tegen welke teams het tijdens het WK moet spelen.