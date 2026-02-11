Het is feest voor Rafael van der Vaart. De voormalig topvoetballer viert op 11 februari zijn verjaardag. Dat is natuurlijk reden om hem in het zonnetje te zetten, zo dacht geliefde Estavana Polman. En zij bleek niet de enige.

Van der Vaart is inmiddels 43 jaar oud en dat werd gevierd in huize Van der Vaart/Polman. Laatstgenoemde plaatste een foto van het stel op Instagram. De tekst maakte geen geheim van de feestelijke dag. "Happy birthday lieverd", schreef Polman. De foto leverde duizenden likes en een hoop reacties op.

Het is lang niet de eerste verjaardag die het stel samen vierde. Ze hebben sinds 2016 immers al een relatie. Een jaar later kregen de twee toenmalige topsporters een dochtertje: Jesslynn.

Mooie woorden van zoon Damian

Polman was natuurlijk niet de enige die de jarige Rafael feliciteerde, Dat deed zoon Damian van der Vaart ook. De zoon van plaatste op Instagram een foto van de twee toen ze allebei werkzaam waren bij het Deense Esjberg. "Fijne verjaardag pap, ik hou van je." Daarnaast zijn er nog felicitaties van oud-clubs Ajax en Hamburger SV en het Nederlands elftal, dat hem eert met een video vol hoogtepunten op Instagram.

Van der Vaart is afwisselend in Nederland en in Roemenië. Voor onder meer zijn werk als analist voor de NOS en Ziggo Sport moet hij uiteraard in ons kikkerlandje zijn. Zoon Damian voetbalt daarnaast bij Jong Ajax en dus wil de voormalig topvoetballer van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid daar ook aandacht aan besteden.

En dan is het nog de handbalcarrière van Polman. Zij is inmiddels 33 jaar oud, maar weet in clubverband nog van geen ophouden. Vlak voor de jaarwisseling zwaaide ze na het WK handbal in eigen land af als international, maar bij het Roemeense Rapid Bucuresti staat ze nog altijd onder contract.

Van der Vaart is al jarenlang gestopt als profvoetballer. Hij beëndigde in 2018 zijn carrière bij Esbjerg. De jaren daarvoor speelde hij bij FC Midtjylland, ook in Denemarken. In dat land was Polman in die jaren ook actief als speelster.