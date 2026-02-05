Woensdag werden de deelnemers aan het nieuwe realityprogramma Football Island bekendgemaakt. Grote namen uit de voetbalwereld, zoals Wesley Sneijder en Frank en Ronald de Boer, doen mee. Volgens televisiemaker Tina Nijkamp had de presentatie echter beter gekund.

Dat vertelt ze in de uitzending van Vandaag Inside. Ze denkt dat het programma een groot succes kan worden, maar plaatst ook een kritische kanttekening. In Football Island moeten een aantal oud-voetballers opdrachten uitvoeren op een eiland en de verliezer wordt weggestuurd.

“Er is nu ook al belangstelling vanuit het buitenland”, vertelt Nijkamp over het format. “Duitsland heeft al interesse. Al die gasten zijn natuurlijk internationaal bekend, en die plaatsen het natuurlijk ook op sociale media. Ik denk dat dit nog best wel eens een internationaal hitje kan worden."

'Liever Estavana Polman'

Wilfred Genee vraagt zich vervolgens af wie het programma presenteert. Dat is Frank Evenblij. “Dat vind ik het enige jammere”, zegt Nijkamp stellig. Genee reageert verbaasd. "Hoezo? Dat is een leuke gozer man, Frank", zegt hij. “Nee, nee. Ik vind het jammer dat ze een sportpresentator dit laten doen", vervolgt Nijkamp. "Ik had liever Estavana (Polman, red.) gezien. Iemand die niet uit die wereld komt, die nog niet al die mooie gesprekken met die sporters heeft gehad."

De mannen aan tafel denken daar anders over. "Maar één vrouw met tien voetballers op een onbewoond eiland? Ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is", grapt Genee. "Dat kun je Estavana niet aandoen", vindt Johan Derksen. "Maar iemand anders, een vrouw erbij, had ik leuker gevonden", benadrukt Nijkamp nogmaals. "Zodat ze het niet alléén maar over de voetbalcarrière gaan hebben."

De achtdelige realityserie is vanaf 29 maart wekelijks te zien op Videoland.