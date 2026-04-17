Estavana Polman kondigde vrijdag het afscheid van haar topsportcarrière aan. Maar de handbalster hoeft na haar loopbaan niet stil te zitten. Ze kreeg al een dringend verzoek vanuit Vandaag Inside.

Polman is al vaker te zien geweest in het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. De handbalster zou volgens hen een perfecte aanvulling zijn in de talkshow. Tv-kenner Tina Nijkamp is het daarmee eens. SBS6 zou haar 'meteen moeten contracteren'. "Echt een groot televisietalent."

"Maar RTL zal haar ook wel gaan bellen. Ik denk dat er om haar gevochten wordt", vervolgt ze. Volgens Johan heeft Polman inderdaad al een aantal aanbiedingen gekregen. "We moeten nu toeslaan. Ze is zo lekker volks en past heel goed hier."

'Dan heb ik geen keus, of wel?'

Ze besluiten de 33-jarige dan ook maar meteen te bellen in de uitzending. Derksen valt meteen met de deur in huis. "We kunnen heel duidelijk zijn: jij zit hier aan tafel en je gaat nergens anders naartoe", zegt hij. "Ja, als Johan dat zegt dan heb ik geen keus, of wel?", regaeert Polman.

Ze bevestigt dat ze inderdaad al wat aanbiedingen binnen heeft gekregen, maar ze wil eerst nog even genieten van haar laatste handbalwedstrijden. Polman stopt na het seizoen bij haar club Rapid Boekarest. "Als er iets leuks op mijn pad komt sta ik ervoor open. Maar nu ben ik nog even lekker handbalster. Even goed afsluiten en dan ga ik rustig kijken wat er op mijn pad komt."

Handbalcarrière

Polman nam na het WK eind vorig jaar in Nederland al afscheid als international. Ze speelde vanaf haar debuut in 2010 meer dan tweehonderd interlands voor Oranje. Ze won vijf medailles met het Nederlands team op eindtoernooien, met de wereldtitel in 2019 in Japan als hoogtepunt. Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Ze speelde lang bij Team Esbjerg in Denemarken, maar sinds 2022 bij het Roemeense Bucuresti.