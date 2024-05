Estavana Polman lacht zich rot: Rafael van der Vaart kansloos onderuit tegen dochtertje (7): 'Valsspeler!'

Rafael van der Vaart, Estavana Polman en hun dochter Jesslynn hadden zaterdag de grootste lol in hun tuin. De voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje deed met de zevenjarige meid een wedstrijdje, waar een opblaasbaar zwembad aan te pas kwam.

De kleine en Van der Vaart renden rondjes door het laagstaande water. Ook was het de bedoeling om over de glijbanen van het neonkleurige gevaarte te trotseren. Het geluid bij de video is minstens zo leuk als de actie zelf. We lijken Raffie 'valsspeler!' te horen brullen.

Maar hij moet gewoon erkennen dat hij zijn voorsprong liet glippen. Na de eerste afdaling over de glijbaan lag hij nog voor, bij de tweede afdaling is Jesslynn niet meer te houden. Ze gooit een of ander object over de badrand en brult: 'Jaaa! Gewonnen!' Waarna Polman toevoegt: "En dik ook!" En Van der Vaart: "Wat dik?"

Rafael van der Vaart geeft update over toekomst met Estavana Polman: 'Nog zeker een jaar' Rafael van der Vaart zag er dinsdag in een klap een hoop collega's bijkomen bij Ziggo Sport. De sportzender presenteerde de nieuwe ploeg voor komend seizoen, met daarin een aantal nieuwe namen. "Ik hou helemaal niet zo van verandering", zei Van der Vaart tegen deze site.

Bekijk de video via deze link. Instagram verwijdert de story automatisch na 24 uur.

Roemenië

Van der Vaart woont in Roemenië, waar Polman handbalt. Eigenlijk wil hij dichterbij zijn familie in Nederland wonen. Ook is het op en neer reizen vanwege tv-klusjes in Nederland lastig. "Het is vol qua planning als ik naar Nederland ga om hier te werken", zei hij recent over zijn situatie. "Er moet een oppas komen, want Es handbalt nog altijd op topniveau en traint bijna elke dag. Maar daar hebben we inmiddels een handig systeem voor bedacht, dus dat komt wel goed."

Damián van der Vaart

Hij heeft uit een eerdere relatie met Sylvie Meis een zoon: Damián van der Vaart. De 17-jarige Ajax-speler liet onlangs weten dat hij een nieuwe vriendin heeft. Mama Meis is blij voor het stel en reageerde met een hartje. Zijn moeder is sowieso een trouwe reaguurder onder zijn posts.

Damián van der Vaart laat trots nieuwe vriendin zien, mama Sylvie Meis reageert met hartje op Instagram Damián van der Vaart heeft zijn oude vriendinnetje in Denemarken achtergelaten en showt op Instagram zijn nieuwe vriendin. De zoon van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis is aan het daten met Romy Gentile.

Ziggo

Hoor je graag de gedachtes van Van der Vaart senior over de Europese clubcompetities, dan heb je geluk. Komend seizoen heeft Ziggo de rechten in handen van de Champions League, Europa League en Conference League. En Van der Vaart behoort tot het vaste team analisten.