Tijdens een padeltoernooi voor het goede doel zorgde Rafael van der Vaart voor een komisch moment. Toen presentator Sam van Royen vertelde dat hij later die dag nog een afspraak had met zijn moeder, schrijfster Heleen van Royen, kon de oud-voetballer het niet laten om daar met een knipoog op in te haken. Zijn grap over Van Royens bekende moeder zorgde voor de nodige hilariteit bij de aanwezigen.

Van Royen vertelde dat hij zaterdagmiddag meedeed aan een padeltoernooi voor het goede doel, samen met Van der Vaart. De oud-voetballer zet zich in voor Stichting Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF). De omstandigheden waren alleen allesbehalve ideaal."Dat toernooi was eigenlijk in een sauna in Beverwijk. Het was een gevoelstemperatuur van 42 graden", zo stak van Royen af. "De sahara is nog koeler, en dat zag je ook aan alle zwetende oud-internationals die daar waren."

"Aan het eind van de middag trof ik Rafael van der Vaart, nadat hij had verloren in de kwartfinale. Hij smeet toen met zijn racket en bestelde gelijk een wit wijntje. Dus ik trof hem in die hoedanigheid."

Interview

Van Royen interviewde Van der Vaart na zijn nederlaag, en vroeg na een evaluatie. "Ja, helemaal kut want ik heb net de kwartfinale verloren", antwoordde de voormalig voetballer van ondermeer Tottenham Hotspur. Hij zag vervolgens dat de interviewer er vandoor wilde gaan. "En jij wil weg. Heb je weer een afspraakje?", vroeg de oud-international vervolgens.

Daarop antwoordde de presentator dat hij inderdaad iets had afgesproken met zijn moeder, de bekende schrijfster Heleen van Royen. "Ja, dan zou ik ook gaan", grapte Van der Vaart vervolgens waarna hij in het lachen uitbarstte. Ook zoon Damian moest lachen, iets waar van Royen niet blij mee was. "Ik ga niet over jouw moeder (Sylvie Meis, red.) beginnen.

Bekende moeders

Heleen van Royen is bij het grote publiek vooral bekend als schrijfster en columniste. Ze verwierf landelijke bekendheid met boeken als De gelukkige huisvrouw en staat bekend om haar openhartige, uitgesproken stijl. In haar werk komen regelmatig onderwerpen als relaties, seksualiteit en het privéleven voorbij. Daarnaast is ze dus de moeder van presentator Sam van Royen.

Sylvie Meis is op haar beurt bekend als als presentatrice, model en mediapersoonlijkheid. Ze was lange tijd de vrouw van Van der Vaart en ging tijdens hun huwelijk ook door het leven als Sylvie van der Vaart. De twee trouwden in 2005, kregen samen zoon Damian en maakten in 2013 bekend uit elkaar te gaan.

