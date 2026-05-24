De KNVB heeft het een nieuw shirt van het Nederlands elftal officieel gepresenteerd met een spectaculaire video. Oranje gaat voor het shirt, dat op het aankomende WK te zien zal zijn, een samenwerking met kledingmerk Patta aan.

Het gaat om het shirt dat Oranje tijdens de warming-up zal dragen. Met een spectaculaire video, waarin onder andere Virgil van Dijk, Luciano Valent en Edgar Davids te zien zijn, presenteren de merken, die meegewerkt hebben, het tenue. Patta en Nike, de normale kledingsponsor van het Nederlands elftal, hebben samengewerkt voor het shirt waarin de Oranje-spelers de warming-up af zullen werken.

Het shirt heeft als kenmerken het Patta-logo op de borst met gouden en oranje accenten. Het sluit daarmee goed aan bij de oranje en witte shirts die de ploeg van Ronald Koeman zal gaan dragen tijdens de WK-wedstrijden.

Bij de video wordt een tekst gezet die de boodschap achter het shirt en de samenwerking goed vat. "De kracht wordt gevonden in diversiteit. Nike en Patta hebben het voetbal in Nederland proberen te vangen door de ogen van het nieuwe Nederland", laten de twee bedrijven weten bij de video op de sociale media. Het shirt was bij veel volgers wel al even bekend. Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, plaatste een foto van het shirt al eens via zijn sociale media.

Nederlands elftal op het WK

Het Nederlands elftal draagt het shirt dus alleen tijdens de warming-ups voor de WK-wedstrijden. Het is nog wel de vraag welke spelers het tricot zullen dragen. Zo is het nog niet zeker of Jurriën Timber mee kan naar het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Datzelfde geldt voor Memphis Depay, die wel aan het trainen is, maar nog geen wedstrijdminuten speelde sinds maart.

Tijdens het WK neemt Nederland het op tegen Japan, Zweden en Tunesië. Als Oranje bij de beste twee eindigt in de poule, dan is de ploeg van Koeman zeker van een plekje in de knock-outfase. Na het WK zal er meer bekend worden over Koeman en zijn toekomst als coach van het Nederlands elftal.

