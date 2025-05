Tophandbalster Estavana Polman staat stil bij afscheid lotgenoot: 'Jij was altijd de stille kracht'

De keuze van handbalster Laura van der Heijden (34) om met pensioen te gaan, heeft voor emoties gezorgd bij Estavana Polman. In een uitgebreide post op Instagram bedankt laatstgenoemde haar collega-international.

"Nog iets langer dan een maand mag ik mij topsporter noemen. Daarna ga ik met handbal pensioen", maakte Van der Heijden donderdag bekend. "Als klein meisje had ik nooit gedacht dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken en al helemaal niet dat ik daarvoor vijftien jaar in verschillende landen heb mogen spelen", schreef ze.

Bedankje van Polman

Via Instagram heeft Polman mooie woorden over voor 'lieve Lau'. De speelster van het Roemeense Rapid Bucaresti deelt in haar verhaal vier foto's waar ze samen met Van der Heijden op staat. "Wat een prachtige carrière heb jij gehad. Een carrière waar je ongelofelijk trots op mag zijn", verzekert Polman. "Jij was altijd de stille kracht van ons team, iemand op wie we altijd konden bouwen en die altijd alles gaf voor het team."

De story van Estavana Polman.

Polman bedankt Van der Heijden voor de mooie momenten samen. "Ik kan een boek vullen met alle leuke herinneringen die we samen hebben beleefd. Maar nog veel belangrijker: je bent een prachtmens!" Polman sluit af dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk voor Van der Heijden en dat ze trots is.

Lotgenoot

Polman en Van der Heijden beleefden inderdaad de nodige hoogtepunten samen. Zo werden ze in 2019 wereldkampioen handbal in Japan. Ook waren er zilver (2015) en brons (2017) op WK's. Samen maakten ze twee Olympische Spelen (2016 en 2024) mee en wonnen ze medailles op verschillende EK's.

Maar ook zaten Polman en Van der Heijden in hetzelfde schuitje. Na de komst van een nieuwe bondscoach werden ze niet geselecteerd, omdat Henrik Signell wilde verjongen. Het kostte Polman haar plek op het EK vorig jaar, terwijl Van der Heijden na een blessure alsnog mee mocht doen aan het eindtoernooi. Laatstgenoemde nam daarna wel afscheid van de nationale ploeg en nu dus ook in clubverband.

Polman is na een goed gesprek met Signell weer terug bij het Nederlandse team. Met plezier, zo zei ze eerder tegen Sportnieuws.nl.