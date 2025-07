Estelle Cruijff, de ex-vrouw van oud-topvoetballer Ruud Gullit had dit weekend iets bijzonders te vieren. Dat deed ze op 'haar favoriete eiland' Ibiza, omringd door dierbaren. De 47-jarige deelde vervolgens een dankbaar bericht op Instagram.

Estelle, het nichtje van voetballegende Johan Cruijff, vierde zaterdag namelijk haar verjaardag. Ze is 47 jaar oud geworden. Die bijzondere mijlpaal liet ze niet zomaar voorbij gaan. De tv-persoonlijkheid maakte er een groot feest van.

Samen met haar dierbaren maakte ze een tocht op een jacht rond het Spaanse eiland. Onder andere haar dochter Joëlle, die ze kreeg met Gullit, was erbij. Ook influencer Jamie Vaes was uitgenodigd. Zij verbleef onlangs nog twee dagen in een huis met voormalig Oranje-international Wesley Sneijder voor een programma op SBS 6.

Cruijff was dankbaar voor de mooie dag en deelde een emotionele boodschap op Instagram. "Bedankt dat julllie mijn verjaardag onvergetelijk hebben gemaakt", schrijft ze. "Op mijn favoriete eiland, omringd door mijn lieve vrienden en familie. Ik zou niets meer kunnen wensen. Overspoeld met liefde en mooi berichten. Ik hou van jullie allemaal."

De Verraders

Estelle is in Nederland momenteel te zien in tv-programma De Verraders. Ze heeft het als 'getrouwe' geschopt tot de finale. In het spel moeten de getrouwen de verraders ontmaskeren, dat zorgde voor veel emotie bij Cruijff, die ook 'verraden' werd door goede vriendin Kim Feenstra. Eén van de verraders waar Cruijff het tegen opneemt in de finale is 3x3-basketballer Dimeo van der Horst.

Estelle vertelde eerder aan RTL Boulevard hoe ze het spel heeft ervaren. "Het is eten of gegeten worden", zegt ze over het verraad. "Je zou denken dat ik daar ervaring mee heb in m'n relaties", grapt ze.

Ruud Gullit

Cruijff was ooit getrouwd met oud-topvoetballer Ruud Gullit. Ze hebben samen ook twee kinderen: Joëlle en Maxim. Het huwelijk strandde na 13 jaar. Estelle zei ooit over haar ex-man: 'Hij is abso­luut geen slechte man, maar hij heeft een slechte eigenschap." Daarmee bedoelde ze dat hij regelmatig vreemdging.