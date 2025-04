Dit is de vriendin van Ruud Gullit: Karin de Rooij leerde oud-topvoetballer kennen via Gordon

Oud-topvoetballer Ruud Gullit is al geruime tijd gelukkig in de liefde met zijn vriendin Karin de Rooij. Na drie scheidingen lijkt hij toch nog de ware te hebben gevonden. Lees hier alles wat je over haar moet weten.

In gesprek met Nouveau noemde Gullit (62) zijn relatie met De Rooij (57) ooit 'bijna te mooi om waar te zijn'. De twee zijn sinds 2015 samen. Gullit had toen al drie scheidingen achter de rug: van Yvonne de Vries (1984-1991), Christina Pensa (1994-2000) en Estelle Cruijff (2000-2013).

Kinderen

Karin was bij de ontmoeting met Ruud al zes jaar weduwe na het plotseling overlijden van haar partner. Ze had een eigen horecazaak, maar die besloot ze van de hand te doen. "Het gaf veel stress, je bent er altijd mee bezig en intussen was ik ook nog alleenstaande moeder." Ze heeft een zoon van 26: Nigel.

Gullit heeft meerdere kinderen en is inmiddels zelfs opa. Met zijn eerste vrouw kreeg hij twee dochters: Felicity en Charmayne. Felicity heeft zelf ook een meisje gekregen: Skye. Zij krijgt binnenkort ook een broertje of zusje.

Met de twee kinderen van Estelle Cruijff, Joëlle en Maxim, hebben Gullit en De Rooij ook regelmatig contact. De kinderen uit zijn tweede huwelijk ziet de voormalig middenvelder niet meer. Die wonen in Italië. Moeder Christina Pensa is Italiaanse. De twee werden verliefd in de tijd dat de Nederlander bij AC Milan voetbalde.

Gordon

Toen Karin haar eigen zaak had verkocht, belde gezamenlijke vriend Gordon of De Rooij hem wilde helpen met het opzetten van een koffiesalon. De bekende zanger opende Blushing met De Rooij. Gullit was aanwezig bij de opening en na het zien van De Rooij kwam hij elke dag langs.

"Op een gegeven moment wilde hij steeds meer aandacht van me", aldus Karin. Uiteindelijk kwam het tot een stiekem afspraakje bij de oud-speler van Feyenoord, PSV, AC Milan en Chelsea thuis. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

Sportief

Ze hebben dan ook veel gemeen. Beiden zijn altijd positief en houden van sport. Vooral van golfen. Dat doen ze regelmatig samen. "Als we een vakantie boeken, is dat ook altijd bij een golfbaan." Op Instagram plaatst De Rooij ook veel foto's vanaf de golfbaan.

Trouwen

Karin is nog nooit getrouwd geweest en ook met Ruud lijkt ze niet in het huwelijksbootje te gaan stappen. Voor haar heeft het geen meerwaarde en ook haar vriend ziet het niet helemaal zitten. "Bij mij is het al vrij vaak misgegaan en dat wil ik dit keer niet", zei hij ooit. "Zo'n bruiloft is voor mij wel bijzonder, maar niet met iemand die al drie keer eerder is getrouwd", voegde De Rooij daar aan toe. De twee hebben wel een samenlevingscontract.

Gullit noemt zijn huidige liefde wel heel anders dan de voorgaande. "Zij brengt mij rust. Ik heb een cadeautje voor het leven gekregen en dat cadeautje is Karin", zei hij begin dit jaar tegen Story.