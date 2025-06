De zoon van Ruud Gullit, Maxim, is weer gelukkig in de liefde. Dat laat moeder Estelle Cruijff weten aan Story. "Ik hou zielsveel van haar."

Maxim Gullit doorliep de jeugdopleiding van AZ en kwam vervolgens bij SC Cambuur terecht. Uiteindelijk kwam hij tot 55 duels voor Jong AZ, eentje in de hoofdmacht van de Alkmaarders en zeven wedstrijden voor de club uit Leeuwarden. Sinds 2023 is hij transfervrij, al trainde hij begin 2025 nog wel even mee bij het Belgische Lommel SK.

Extreem familiemens

Hoewel het op het veld wat minder gaat met Maxim Gullit, is hij wel weer gelukkig in de liefde. Daar is zijn moeder erg blij mee. "Je weet dat ik een extreem familiemens ben. Ik zou bij wijze van spreken willen dat mijn kinderen altijd thuis blijven wonen! Een cadeau in de vorm van een geweldige schoondochter; gelukkiger kun je mij niet maken", stelt Estelle Cruijff.

"Ze heet Jady Veen en ze is professioneel danseres. Ze danst ook vaak in de grote tv-shows. En echt waar: ik ben ongelooflijk blij met haar, ik hou zelfs zielsveel van Jady."

Golfbaan

Ruud Gullit was jarenlang een van de beste voetballers ter wereld. Momenteel schuift hij aan bij Rondo van Ziggo Sport om daar zijn licht te laten schijnen over het huidige voetbal. In 1988 werd hij Europees kampioen met Nederland.

Tegenwoordig is Gullit echter vaker op ander gras te vinden. Zo staat de oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan regelmatig op de golfbaan. Dat leverde hem een mooie functie op: toernooidirecteur van de KLM Open.

Tijdens de KLM Open kon de 63-jarige Gullit het niet laten om een kleine sneer uit te delen aan Ajax. Hij toverde een muntje uit zijn zak, waar het logo van Feyenoord op stond afgebeeld. "Die is erg belangrijk", zei Gullit daarover.