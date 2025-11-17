Chelsea-verdediger Marc Cucurella neemt veel risico's op het veld met zijn aparte gedrag. Maar nu heeft de Spaanse international dat ook gedaan op sociale media. Hij plaatste namelijk een riskante tekst op Instagram betreffende zijn vrouw.

Cucurella is al jarenlang samen met zijn vriendin Claudia Rodriguez, met wie hij inmiddels drie kinderen heeft. Maandag vieren de twee hun achtjarig jubileum, een mijlpaal die natuurlijk wel een Instagram-post verdient.

'De langste acht jaar van mijn leven'

De Spanjaard deelde dan ook een zogenoemde slideshow met foto's van door de jaren heen: van hun eerste momenten samen tot een familiekiekje met het hele gezin. In het bijschrift van de post begon hij echter met een riskant grapje. "De langste acht jaar van mijn leven", zo schreef de Chelsea-verdediger.

Het is natuurlijk niet heel handig om dat als enige tekst onder je jubileumpost te zetten. Want voor je het weet is het straks ruzie in huize-Cucurella. De Europees Kampioen van 2024 was er dan ook als de kippen bij om er wat lieve woorden aan toe te voegen.

"We hebben geweldige momenten gedeeld, we hebben moeilijke tijden doorgemaakt maar altijd samen, als een geweldig team", zo vervolgde hij. "Je maakt me zo blij! IK HOU VAN JE."

Gelukkig kon zijn langdurige partner het bericht wel waarderen. "Bedankt voor de foto's", reageerde ze. "Ik houd van jou."

Openhartig over lastige situatie

Onlangs sprak het stel openhartig over de autismediagnose van hun oudste zoon, Mateo. "We merkten al iets anders aan Mateo toen hij ongeveer 13 maanden oud was, maar het was een lang proces om de diagnose te krijgen. Toen hij jonger was, was het makkelijker, maar naarmate hij ouder werd, werd het steeds lastiger", vertelde een geëmotioneerde Cucurella in het programma Married to the Game.

De situatie werd nog lastiger toen de Cucurella in de zomer van 2022 van Brighton naar Chelsea verkaste. "Hij begon op school en was erg ongelukkig. We wisten niet wat we moesten doen. Je moet zelf oplossingen vinden en je voelt je slecht omdat je er niet op voorbereid bent. Je bereidt je voor om moeder te worden, maar niet om moeder te zijn van een kind met autisme. Het was hartverscheurend om hem zo van streek te zien", zo vertelde Rodriguez erover.

Vooruitgang

Gelukkig gaat het inmiddels beter met de kleine Mateo. Hij zit nu op een speciale school en zijn ouders zien vooruitgang. "Soms zegt hij een paar woordjes en herhaalt die. We werken elke dag voor hem. We weten niet wat de toekomst brengt, maar we doen er alles aan om hem de beste kansen te geven. Ik ben onlangs naar Madrid gegaan zodat hij onderzoeken kon ondergaan. We zijn constant op zoek naar oplossingen, dat is alles wat we kunnen doen", besloot Rodriguez.