Dit is waarom ze Marc Cucurella uitfluiten tijdens halve finale van Spanje - Frankrijk

Marc Cucurella ligt onder vuur tijdens de halve finale op het EK tussen Spanje en Frankrijk. Telkens als de linksback de bal krijgt, wordt hij uitgefloten. Maar waarom eigenlijk? Wij leggen het voor je uit.

Cucurella is de gebeten hond in het stadion van Bayern München. De speler wordt uitgefloten door een deel van het publiek, maar dat komt niet uit het vak van Spanje of Frankrijk. Het komt door een actie van hem in de kwartfinale tegen gastland Duitsland.



Dit is waarom ze Marc Cucurella uitfluiten

Cucurella was de hoofdpersoon bij de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland, die in de slotminuut van de verlenging werd gewonnen door de Spanjaarden. Cucurella leek hands te maken, maar scheidsrechter Anthony Taylor en de VAR grepen niet in. Tot onvrede van de miljoenen Duitsers en de nationale ploeg.

Duitsland was in rep en roer en sprak zelfs van 'het drama van de extra tijd' na het handsmoment. "Er had zelfs een strafschop kunnen volgen na een handsbal van Marc Cucurella. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor besloot dat niet te doen", schreef Sky Sports Germany .

Cucurella zelf ook verbaasd

Cucurella zelf verscheen ook in de pers na zijn veelbesproken handsbal. " Als de scheidsrechters zeggen dat het geen hands was, respecteer ik dat", zei hij tegen BILD. "De scheidsrechters maken de beslissingen. Als zij dat zeggen, zeg ik ook dat het geen handsbal was. Ik begrijp dat het een enigszins dubieuze situatie was." De Spanjaard zei dat zij ook hadden 'kunnen zeuren om een tweede gele kaart voor Kroos'.

