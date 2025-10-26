Ze verloor bijna haar carrière door iets wat niemand geloofde. Maar maanden na haar schorsing krijgt Imogen Simmonds eindelijk gelijk. De Europese triatlonkampioene is volledig vrijgesproken van dopinggebruik, na een wel heel opvallende verklaring.

In december 2024 testte Simmonds positief op Ligandrol, een middel dat spiergroei bevordert en streng verboden is. De Zwitserse triatlete stond toen aan de vooravond van het Ironman 70.3 WK in Taupo, Nieuw-Zeeland. De uitslag sloeg in als een bom: een van de meest gerespecteerde atletes van de sport ineens beschuldigd van doping.

Bizar excuus blijkt haar redding

Wat volgde was een maandenlange strijd tegen de internationale antidopingautoriteit ITA. Terwijl veel sporters in zo'n situatie stil verdwijnen, koos Simmonds de aanval. Ze hield vol dat ze zelf niets had gebruikt en dat de positieve test moest zijn veroorzaakt door 'onbedoelde overdracht'. Haar verklaring: seks met haar partner, die supplementen nam met de verboden stof.

De uitleg klonk destijds als een wanhopige poging om gezichtsverlies te voorkomen. Toch wist ze haar verhaal met data en bewijs te staven. "Ik testte zes dagen voor én 22 dagen na het incident negatief", schreef ze destijds op Instagram. "De timing en omstandigheden lieten ons geen andere conclusie toe."

Vrijspraak na maandenlange onzekerheid

De ITA heeft haar nu officieel in het gelijk gesteld. In een verklaring stelt de organisatie dat Simmonds overtuigend heeft aangetoond dat het ging om een onbedoelde besmetting via haar partner. Omdat ze 'noch schuldig noch nalatig' handelde, wordt haar schorsing volledig opgeheven. Ze mag per direct weer deelnemen aan wedstrijden.

Voor Simmonds is het een enorme opluchting na een periode vol stress, onzekerheid en kritiek. De 32-jarige triatlonkampioene won in 2019 het Europees kampioenschap Ironman en stond datzelfde jaar als twaalfde op het legendarische Hawaii-podium. Tijdens haar carrière pakte ze zes zeges op de Ironman 70.3, de loodzware variant met 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen.

'Bedankt voor jullie steun'

Na acht maanden stilte op sociale media sprak ze zaterdag opnieuw haar volgers toe. "Bedankt vrienden, familie, sponsors en mijn juridische team", schreef ze. "Jullie steun betekent alles voor me. Ik kan niet wachten om weer te racen."