Ex Cristiano Ronaldo steelt show op iconische rode loper, ook Formule 1-coureur Carlos Sainz duikt op met actrice

Het was dinsdagavond sterren tellen in het Franse Cannes. Daar vond het iconische filmfestival weer plaats en dus waren er enorme aantallen beroemdheden afgereisd naar de stad. Ook sportliefhebbers zagen wat bekenden.

Een van hen was Irina Shayk. De 39-jarige Russin is al jaren een zeer populair model, maar veel sportfans kennen haar ook. Dat komt omdat ze jarenlang een relatie had met Cristiano Ronaldo.

De twee waren van 2010 tot en met 2015 samen. In die tijd was Ronaldo een sensatie bij Real Madrid en daar dook Shayk ook geregeld op. Uiteindelijk liep de relatie spaak. "Ik dacht ooit dat ik de ideale man had gevonden, maar dat liep even anders", zo blikte de Russin jaren geleden terug op de romance met CR7.

Een ander bekend gezicht uit de sportwereld: Carlos Sainz! De Formule 1-coureur heeft geen acteer- of filmervaring, maar mocht toch de rode loper betreden in Cannes, dat sinds 1946 jaarlijks in de stad word gehouden. De belangrijkste prijs die er wordt uitgereikt in de Gouden Palm voor de beste film.

Actrice Eva Longria

De Williams-coureur werd uitgenodigd door cosmeticamerk L'Oreal Paris, waarmee hij een samenwerking heeft. Hij was er samen met een beroemde Amerikaanse actrice en filmproducent: Eva Longoria.

Carlos Sainz Jr and Eva Longoria at the 78th annual Cannes Film Festival. pic.twitter.com/cDYzs865zd — 📸 (@metgalacrave) May 13, 2025

Ze bezochten samen de openingsceremonie en bekeken de Franse film Partir Un Jour. Er werd meteen gespeculeerd of de twee als liefdeskoppel hun opwachting maakten in Cannes, maar dat lijkt niet het geval te zijn. De 30-jarige Spanjaard heeft al twee jaar een relatie met het Schotse model Rebecca Donaldson. Het stel houdt hun relatie echter graag privé en deelt dus niet veel over hun liefdesleven op sociale media.

'Eerste keer'

Voor Sainz was het debuut op het festival wellicht wat onwennig. "Mijn eerste keer in Cannes", schreef hij op Instagram bij een foto van zijn moment op de rode loper.

Formule 1-wereldkampioenschap

De coureur maakte eind vorig jaar de overstap van Ferrari naar racing team Williams. Hij boekte tot nu toe slechte resultaten en kan zijn niveau van voorgaande jaren nog niet aantikken. Hij staat op plek dertien in het kampioenschap met zeven punten.

Max Verstappen staat derde in het klassement met 99 punten. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen moet de twee McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris voor zich dulden in de WK-stand.