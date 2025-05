Cristiano Ronaldo barstte door Ruud van Nistelrooij in huilen uit: 'Tijdens trainingen haatten we elkaar'

De trainingen van Manchester United gingen er jaren geleden snoeihard aan toe. Oud-speler Patrice Evra doet daar een boekje open over in de podcast SDS. Hij haalt een voorbeeld aan waarbij Ruud van Nistelrooij sterspeler Cristiano Ronaldo aan het huilen bracht.

Evra vertelt over keiharde trainingen, pesterijen en de ijzeren vuist van Sir Alex Ferguson. De Fransman schetst een beeld van de bikkelharde cultuur die heerste op Old Trafford. Zo herinnert hij zich zijn allereerste training bij de Red Devils, die abrupt werd afgebroken door een ruzie tussen Ronaldo en Van Nistelrooij.

“We waren een familie, maar tijdens de trainingen haatten we elkaar”, aldus Evra. “Tegen United spelen was tien keer makkelijker dan trainen met United. Tijdens mijn eerste training had Ronaldo net zijn vader verloren. Carlos Queiroz floot een oefenpartijtje en gaf Ronaldo een vrije trap. Van Nistelrooij draaide zich om en zei: ‘Is Queiroz je nieuwe vader?’”

Moeder Cristiano Ronaldo wordt gefilmd tijdens bijzonder moment, video bereikt miljoenenpubliek Cristiano Ronaldo Junior, de oudste zoon van de stervoetballer, trok alle aandacht naar zich toe tijdens zijn debuut voor een Portugees jeugdelftal in Kroatië. Zijn oma, de moeder van CR7, was aanwezig. Maar niet een video van haar, maar die van een Kroatische jongen naast haar, gaat viraal.

“Ronaldo barstte in tranen uit en er ontstond een gevecht. Ferguson beëindigde de training meteen. Mijn eerste training bij Manchester United duurde slechts 30 minuten. We pestten elkaar constant”, voegt Evra eraan toe.

'Ferguson zou nu achter tralies zitten'

De oud-verdediger, die tussen 2006 en 2014 maar liefst 379 wedstrijden voor United speelde, deelt ook zijn mening over de legendarische Schotse manager: "Als Ferguson nu trainer zou zijn, zou hij waarschijnlijk vastzitten. Met de dingen die hij deed, zou hij onmogelijk buiten de gevangenis kunnen blijven."

"Ik heb zo vaak spelers zien huilen na een aanvaring met hem, of omdat hij voetbalschoenen naar ze gooide. Hij was meedogenloos", zegt de Fransman, die 14 titels won met Manchester United.

Ruud van Nistelrooij heeft piepjong talent (15) beschikbaar ondanks drukke periode: 'Godzijdank' Ruud van Nistelrooij kan zondagmiddag 'gewoon' beschikken over Jeremy Monga. Het 15-jarige talent van Leicester City maakt een drukke periode mee, zowel binnen als buiten de lijnen.

'We zouden Nani afmaken'

Tot slot beschrijft Evra een incident uit 2011, tijdens een bezoek aan Anfield, het stadion van Liverpool. Nani werd daar hard aangepakt door Jamie Carragher. "We zagen het gebeuren en renden er allemaal op af: Steven Gerrard, Paul Scholes en ik. Toen Scholes Nani zag huilen, zei hij: ‘Rot op!’" Maar volgens Evra was de reactie van Ferguson nog veel opvallender: "Ik hoop dat je been gebroken is. Echt waar. Een United-speler huilt niet op Anfield." Evra vervolgt: "Na de wedstrijd keken we uit naar de volgende training, want we zouden Nani afmaken."

"Als je huilde om een bloedneus, was je er geweest. Dan hoorde je er niet meer bij. Ferguson gaf hem uiteindelijk een week om mentaal te herstellen, want we stonden klaar om hem te lijf te gaan. Jij huilt? Dan ben je dood en geen onderdeel meer van de groep. We gebruiken de foto van hem huilend op Anfield nog steeds in onze WhatsApp-groep", besluit Evra.