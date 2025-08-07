Lando Norris gaat met een goed gevoel de zomerstop in. Niet alleen won hij de race in Hongarije, maar ook werd voor iedereen duidelijk dat hij inmiddels een bezet man is. Dat de Brit ook nog eens een populaire vrouw aan de haak heeft geslagen, betekent slecht nieuws voor Kelly Piquet. De vriendin van Max Verstappen verliest namelijk terrein in de strijd om de titel van populairste partner van een F1-coureur.

Piquet is niet alleen door haar relatie met de viervoudig wereldkampioen een bekende naam, want ze heeft ook een hele bekende vader. De Braziliaanse is de dochter van Nelson Piquet, die drie wereldtitels in de Formule 1 verzamelde. De partner van Verstappen heeft inmiddels ook haar sporen verdiend als model en dat is terug te zien in haar populariteit.

Piquet wordt namelijk veel gevolgd op haar sociale media en na de geboorte van Lily eerder dit jaar kwamen er met name op haar Instagram-account een hoop volgers bij. Piquet en Verstappen maakten het nieuws over de geboorte van hun eerste kindje samen bekend en dat leverde de Braziliaanse in een dag tijd meer dan vijftigduizend volgers op.

Vriendin Charles Leclerc

De partner van Verstappen ging daardoor door de magische grens van twee miljoen volgers en ze werd de eerste WAG in de Formule 1 met dat aantal. Het duurde echter niet lang voordat er een tweede bij kwam, want enkele dagen later bereikte ook Alexandra Saint Mleux, de vriendin van Ferrari-coureur Charles Leclerc, dat aantal. Door de ontwikkelingen van afgelopen weekend is daar zelfs een derde bij gekomen.

Saint Mleux was al tijden aan een inhaalslag bezig en ging Piquet dan ook voorbij. Dat blijkt uit cijfers van Social Blade, een website die de volgersaantallen tot in de details bijhoudt. De vriendin van Leclerc heeft zichzelf dusdanig op de kaart gezet dat ze inmiddels zelfs bijna een half miljoen volgers meer heeft dan Piquet. Ze heeft daardoor de titel van populairste F1-WAG afgepakt van de Braziliaanse.

Vriendin Lando Norris

De grootste concurrente van Saint Mleux is niet meer Piquet, maar een nieuwkomer in de lijst. Margarida Corceiro dook al meerdere keren op in de buurt van McLaren-coureur Lando Norris en na afgelopen weekend kan niemand er meer om heen dat de twee een relatie hebben. De Britse coureur vierde zijn zege in Hongarije zelfs met een intiem moment met zijn geliefde.

Dat werpt ook voor Corceiro haar vruchten af, want haar volgersaantal stijgt snel. De kans is groot dat F1-fans wel benieuwd zijn wie titelkandidaat Norris precies aan de haak heeft geslagen. De Portugese is daardoor ook Piquet voorbij wat betreft populariteit. Corceiro, die actrice en een lingeriemodel is, heeft inmiddels zo'n 100.000 volgers meer dan de Braziliaanse vriendin van Verstappen.

Podium

De kans dat Piquet binnenkort ook haar derde plek moet afstaan is heel klein. Golfster Lily He, de vriendin van Alex Albon, is met 1,1 miljoen volgers de nummer vier en Kika Gomes, de geliefde van Pierre Gasly staat op de vijfde plek met net iets meer dan een miljoen volgers. Zij hebben dus een ruime achterstand.