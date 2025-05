Formule 1-kampioen komt met opvallende theorie over Lewis Hamilton en wijst naar Max Verstappen

Het Formule 1-seizoen is al een paar races onderweg en dus kunnen de eerste conclusies wel getrokken worden. Over de naar Ferrari overstapte Lewis Hamilton is de laatste races weinig positiefs te zeggen. Een F1-legende denkt dat Max Verstappen daar jaren geleden al een cruciale rol in heeft gespeeld.

De zevenvoudig wereldkampioen stapte dit jaar over van Mercedes naar Ferrari, maar een groot succes is het nog niet. De Brit won weliswaar een sprintrace, maar weet op zondag nog weinig échte potten te breken. Momenteel staat hij op een zevende plaats op de WK-stand, terwijl ploeggenoot Charles Leclerc vijfde staat met twaalf punten meer.

Racelegende heeft opvallende theorie

De Canadese racelegende Jacques Villeneuve, die in 1997 wereldkampioen werd, heeft wel een theorie over de matige vorm van Hamilton. Hij denkt dat de Brit niet dezelfde vrijheid krijgt als Max Verstappen bij Red Bull geregeld krijgt. Daarnaast speelt er nog iets anders, denkt het boegbeeld in gesprek met Vision4Sport.

"Lewis heeft een paar zware jaren achter de rug bij Mercedes", stelt Villeneuve. Daar speelde Max Verstappen een grote rol in. "Het begon allemaal met het verlies van de titel aan Max in 2021." Hamilton was één ronde verwijderd van zijn achtste wereldtitel, maar de Nederlander passeerde hem in de slotronde en ging er met de wereldtitel aan de haal.

'Hamilton is geen zwakkeling'

Volgens Villeneuve is de overstap naar Ferrari geen frisse start gebleken. Hij betwijfelt of het een juiste overstap is geweest. "Het Italiaanse plubliek is veeleisend. Het is niet makkelijk om daar te presteren." De Canadees denkt dat Hamilton uiteindelijk zijn rug wel recht, al moet hij daar bij geholpen worden. "Hij is geen zwakkeling. Maar het hangt er vanaf wie hij om zich heen heeft staan. Hij heeft mensen nodig op wie hij kan steunen."

'Moeten coureurs hun mond houden'

Dat is mogelijk bij Ferrari niet het geval. Tijdens de GP in Miami was hij openlijk aan het bekgechten met de leiding van Ferrari omdat Hamilton meermaals zijn ploeggenoot Leclerc wilde inhalen. Villeneuve denkt dat Hamilton met meer mensen wat moeite heeft bij het team. "We moeten ons afvragen of hij een engineer heeft met wie hij goed kan samenwerken. We hadden het eerder over de vrijheid die Verstappen bij Red Bull heeft. Heeft Lewis diezelfde vrijheid? Of dicteert het team en moeten coureurs hun mond houden?"

Komend weekend weer F1-race

Wie weet boekt Hamilton komend weekend weer een gewenst succes. Ferrari en de rest van de F1-karavaan reist dan af naar Italië voor de GP Emilia-Romagna. De race gaat zondag om 15.00 uur van start.