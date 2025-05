Max Verstappen krijgt hoopvolle boodschap in roerige periode in Formule 1: 'Dat kan het allemaal veranderen'

Max Verstappen hoopt in 2025 zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1 te gaan pakken, maar dat lijkt een hele zware kluif te worden. De Nederlandse Red Bull-coureur is voorlopig niet opgewassen tegen de dominante auto van McLaren. Voormalig F1-coureur Jan Lammers ziet dat Verstappen en Red Bull het moeilijk hebben, maar wil hem nog niet afschrijven.

Verstappen domineerde na zijn eerste titel in 2021 jarenlang in de Formule 1, maar aan die tijd lijkt een einde gekomen. McLaren is Red Bull inmiddels voorbijgestreefd en bij de laatste race in Miami werd duidelijk hoeveel beter de auto van het team van Oscar Piastri en Lando Norris is dan de rest van het veld. De coureurs eindigden als eerste en tweede met een voorsprong van liefst dertig seconden op Mercedes-coureur George Russell, die de laatste plek op het podium pakte.

'Hij kan de auto niet op zijn nek nemen'

Lammers legt in gesprek met Sportnieuws.nl uit waarom de McLaren zo hard gaat: "Ze hebben heel duidelijk een stuk voorsprong. Het bandenmanagement kunnen ze goed doen, dus ze kunnen ook een hoog tempo houden. Ze hebben ook een super efficiënt remsysteem. Je ziet niet alleen dat ze heel goed zijn, maar ze kunnen het ook de hele race vasthouden."

De voormalig Formule 1-coureur ziet dat zijn illustere landgenoot dan ook veel moeite heeft met Piastri en Norris. "Hij kan ze tijdens de race af en toe pesten, maar hij moet ook accepteren dat hij de auto niet op zijn nek nemen", vertelt Lammers, die zelf 23 races in de Formule 1 reed. Hoewel McLaren met overmacht won in Miami, pakte Verstappen daar wel voor de derde keer dit jaar pole position en dat biedt hoop.

Hoop voor Verstappen

"In individuele rondes maken de andere teams nog wel een kans", vertelt de sportief directeur van de GP van Nederland. Hij denkt dat de andere teams dit jaar ook nog wel wat mogelijkheden gaan krijgen: "Als ze bij de start de koppositie kunnen nemen. Denk aan races als Monaco waar je moeilijk in kan halen. Als ze dat voor elkaar krijgen dan kunnen ze het McLaren moeilijk maken, omdat die dan ook met hun strategie anders uitkomen. Dat soort races gaan er zijn."

Desondanks kan ook Lammers er niet omheen dat McLaren voorlopig het dominante team is: "Als ze als eerste en tweede weg kunnen rijden, zie ze dan nog maar eens te krijgen. Dat gaat moeilijk worden." De voormalig F1-coureur weet echter ook dat het snel kan veranderen in de Formule 1: "Één update kan het verhaal weer allemaal veranderen."

GP Emilia-Romagna

Verstappen komt komend weekend weer in actie op het circuit van Imola. Daar wordt zondag de Grand Prix van Emilia-Romagna gereden. De viervoudig wereldkampioen koestert goede herinneringen aan die race, want hij won de afgelopen drie edities.

Verstappen kan een vierde zege op rij goed gebruiken om het gat met WK-leider Piastri en nummer 2 Norris een beetje te dichten. De Australiër staat 16 punten voor op Norris en heeft al een marge van 32 punten ten opzichte van Verstappen.