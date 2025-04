Rivaal Max Verstappen spot groot probleem bij nieuwe ploeg: 'Ik ben heel duidelijk geweest'

Carlos Sainz maakte eind vorig jaar de overstap van Ferrari naar racing team Williams. De Spanjaard tot nu toe slechte resultaten en kan zijn niveau van voorgaande jaren nog niet aantikken. Volgens Sainz is dit vanwege een probleem binnen de ploeg.

Sainz legde ook uit dat zijn teamgenoot Alex Albon aan het probleem gewend is geraakt, wat hem in staat stelt om tot nu toe aanzienlijk betere resultaten te behalen. Volgens de Spanjaard ligt het aan een balansprobleem in de auto van Williams, maar ook hij kan de vinger nog niet exact op de zere plek leggen.

"Voor mij is het probleem wat groter en ik probeer zowel mijn rijstijl als mijn setup eraan aan te passen. Maar als team is dit een fundamenteel probleem dat we moeten oplossen, omdat het ons de afgelopen jaren mogelijk heeft tegengehouden. We moeten het begrijpen en proberen de auto vooruit te helpen, het geleerde toe te passen op de volgende regelgeving. We werken er hard aan om het te doorgronden."

Rivaal Max Verstappen spreekt zich uit na torenhoge boete in Formule 1 Een boete van 20.000 euro voor vijf seconden vertraging vanwege een toiletbezoek: Carlos Sainz kreeg het aan de stok met de FIA na de Grand Prix van Japan. George Russell, voorzitter van de GPDA (Grand Prix Drivers’ Association, de belangenvereniging van F1-coureurs), neemt het nu op voor zijn collega en roept op tot betere communicatie en realistischere regels in de Formule 1.

Ontwikkeling

Voor Sainz is het cruciaal dat het probleem wordt opgelost of dat de ploeg in ieder geval een manier vindt om met het balansprobleem te racen. "Ik wil er zeker van zijn dat, zelfs als we deze auto niet zo veel ontwikkelen, we er toch mee doorwerken alsof we dat wel doen, om de sterke en zwakke punten te begrijpen. Want zelfs als we niet zoveel tijd in de windtunnel en met computersimulaties doorbrengen, moeten we alles doen wat we kunnen om de oorzaak van de problemen te achterhalen."

Sainz geeft ook nog wat kleine details over het probleem. "Ik kan alleen zeggen dat het probleem zich voordoet in de middelsnelle en langzame bochten, maar voor meer details zul je James Vowles moeten vragen of we daarover mogen praten. Vandaag ga ik er niet dieper op in, maar naarmate het jaar vordert, kunnen we er misschien meer over zeggen. Ik ben heel duidelijk tegen het team geweest: als we dit verbeteren, ontgrendelen we een groot deel van het potentieel van de auto."

Bezoekje aan de dokter komt Formule 1-coureur duur te staan: collega van Max Verstappen krijgt enorme boete Carlos Sainz heeft een fikse boete ontvangen na de Grand Prix van Japan. De Spaanse coureur meldde zich te laat bij het volkslied voor de start van de race. Zijn late aankomst had een bijzondere reden: buikpijn.

Sainz

Sainz is sinds hij de overstap naar Williams heeft gemaakt niet in een beste vorm. In Australië werd Sainz achttiende, in China dertiende, in Japan veertiende en in Bahrein negentiende.