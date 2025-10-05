Oud-international Eljero Elia zou zaterdagavond betrokken zijn geweest bij een heftig auto-ongeluk. De Lamborghini van de voormalig voetballer zou in botsing zijn gekomen met drie andere auto’s.

Het ongeluk gebeurde volgens het Algemeen Dagblad zaterdag op de A4 bij Leiden. De politie meldt dat er geen ernstige gewonden zijn gevallen bij de botsing. Wel is één bestuurder aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Elia zou zelf ook samen met een andere man in een busje van de politie zijn gestapt en op die manier vertrokken zijn. Het is niet bekend waarom hij in het voertuig stapte.

De schade bij de inzittenden lijkt dus mee te vallen, maar dat geldt niet voor de auto’s. Die raakten allemaal zwaar beschadigd. Eén van de voertuigen raakte zelfs een wiel kwijt. De auto van Elia werd door een politieberger afgevoerd. Het is niet duidelijk waarom dat het geval was.

Voetbalcarrière Eljero Elia

Elia zette drie jaar geleden een punt achter zijn carrière nadat zijn terugkeer bij jeugdliefde ADO Den Haag door blessures in de soep was gelopen. Daarmee kwam er een einde aan een indrukwekkend carrière, waarin Elia dertig interlands voor het Nederlands elftal speelde.

De voetballer debuteerde namens ADO in het betaald voetbal, maar maakte pas echt naam bij FC Twente. Daar verdiende hij een transfer naar HSV en later speelde hij in het buitenland ook nog voor Juventus, Werder Bremen en Southampton.

In 2015 keerde hij terug naar Nederland en tekende hij bij Feyenoord. Daar was hij twee jaar lang één van de sterkhouders. Elia speelde een grote rol in de landstitel van 2017, de eerste voor de Rotterdammers sinds 1999.

Elia debuteerde in 2009 in het Nederlands elftal en was een jaar later als vaste invaller een sensatie op het WK voetbal. De vleugelaanvaller mocht in zes van de zeven duels van Oranje invallen, waaronder in de verloren finale tegen Spanje.Tot 2012 was hij een vaste naam in de selectie, maar sindsdien speelde hij enkel in 2018 nog twee interlands.