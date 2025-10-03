Voormalig aanvaller Danny Koevermans (47) heeft een mooi lijstje clubs achter zijn naam staan. Bij Sparta, AZ, PSV, Toronto en FC Utrecht ramde hij de ballen erin, ook mocht hij viermaal het shirt van Oranje dragen. Toch werd de kritiek vanuit Nederland hem te heftig en zocht hij het buitenland op.

De Koef, die tegenwoordig onder meer scheidsrechter is op amateurniveau, was vrijdag te gast in De Voetbalkantine bij ESPN. Het gesprek komt uit op Johan Derksen, de voormalig hoofdredacteur van het voetbalblad Voetbal International en tegenwoordig vaste gast in de talkshow Vandaag Inside.

'Op mij gemunt'

"Hij had het altijd een beetje op mij gemunt", zegt de oud-speler. "En dat komt altijd bij je terug. En dat was zo vervelend. Op een gegeven moment speelde ik ook niet meer en toen werd zelfs mijn familie erbij gehaald door Derksen."

"Hij zei van: ja, nu zit zijn moeder thuis te huilen want ik ga wat negatiefs over hem zeggen. Ik vond het zo vreemd. Dat was ook wel een moment in 2011 dat ik dacht: nu moet ik echt weg uit Nederland. Toen was ik er helemaal klaar mee."

Robert Maaskant

Dat was het moment waarop hij vertrok naar Toronto in Canada. Dat team komt uit in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS).

Robert Maaskant was eveneens te gast in het programma. De trainer is bij lezers van deze site vast niet onbekend, want hij presenteert een podcast over de voetbalwereld: De Maaskantine. Maaskant meent dat mensen de uitspraken in Vandaag Inside met een korreltje zout moeten nemen. Hij zegt: "Het is entertainment, maar dat mensen dat nog serieus nemen vind ik zeer vreemd."

Scheids

In oktober 2024 vertelde Koevermans in de voetbalpodcast van het AD over zijn passie voor fluiten. "Heerlijk", zei hij. "Elke zaterdag naar een nieuw amateurcomplex. En dan een lekker wedstrijdje fluiten. Ik vind het echt genieten."

De voormalige doelpuntenmaker ging na zijn profcarrière verder in het amateurvoetbal, maar al snel vond hij een nieuwe roeping. "Destijds vond ik al vaak dat ik het beter wist dan de scheids zelf. En daarbij ging ik mij de laatste jaren op tv ergeren aan de beslissingen. Ik zat dan te zeuren en dan werd er gezegd: ga het zelf eens doen dan. Toen dacht ik: ja, waarom ga ik het zelf niet doen."