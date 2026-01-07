Gregory van der Wiel raakt deze maand nog zijn riante villa in Amstelveen definitief kwijt. De voormalig verdediger van Ajax, Paris Saint-Germain en het Nederlands elftal had in eerste instantie nog geluk door een gerechtelijke uitspraak, maar ziet zijn woning nu alsnog naar iemand anders gaan.

Het platform Bekende Buren heeft bevestigd gekregen dat de villa van de 37-jarige Van der Wiel geveild gaat worden op 26 januari. Er was beslag gelegd op de woning omdat de ex-rechtsback met aanhoudende geldproblemen zou kampen. Alles draait rondom een lening die Van der Wiel in 2022 afsloot bij een volgens Quote bekende Quote 500-familie. Het gaat om een bedrag van liefst 850.000 euro, waarmee de oud-topvoetballer wilde beleggen.

Gedoe

De schuldeisers wilden echter een rente van liefst 12 procent zien en daar begon de ellende. Twee jaar na het afsluiten van die lening gaf Van der Wiel de leninggever tweede hypotheekrechten op zijn eigen villa in Amstelveen en een appartement. Maar hij kwam ook de afspraken omtrent het betalen van de rente niet meer na, volgens de rechtbankstukken. De geldschieter wilde echter voor bijna 40.000 euro aan achterstallige rentebetalingen zien. Toen die niet kwamen, werd geprobeerd beslag te leggen op het pensioen van Van der Wiel.

Rechter voorkomt in eerste instantie gedwongen veiling

Toen ook dat plan mislukte, werd er gezegd dat Van der Wiel nog ruim 700.000 euro aflossing én nog rente verschuldigd was. Daardoor zou de woning op 8 december 2025 gedwongen in de veiling moeten om dat bedrag op te hoesten. Dat gebeurde echter niet omdat Van der Wiel succesvol naar de rechter stapte en dat besluit terugdraaide. Volgens de advocaat van de ex-voetballer was het geld er gewoon om terug te betalen, maar betwisten hij en Van der Wiel of de lening wel legaal was.

Uitstel van executie

Nu, een maand na die gerechtelijke uitspraak, blijkt het uitstel van executie te zijn geweest. De woning van Van der Wiel wordt eind van de maand alsnog gedwongen geveild. Daarmee raakt de ex-speler van diverse grote clubs op nog altijd jonge leeftijd (een van) zijn woningen kwijt.