Ex-schoonmoeder van Suzanne Schulting beschuldigt voormalig Oranje-speler: 'Dan was er iets niet goed'

Tot voor kort was Heleen van Royen de 'schoonmoeder' van topschaatster Suzanne Schulting. De meervoudig olympisch kampioene had een relatie met Van Royens zoon Sam. Nu komt Van Royen met een opmerkelijke anekdote over een oud-international van Oranje.

De schrijfster vertelt op radiozender Joe over Jan Mulder, die eind jaren 60 vijf interlands speelde voor het Nederlands elftal. Ook was hij in de jaren 70 speler van Ajax. Op de Belgische tv duikt Mulder nog regelmatig op in talkshows. Youri Mulder, vaak te zien bij Ziggo Sport, is zijn zoon.

Tong

In de Coen en Sander Show praat Van Royen over de boekenweek. Ze vergelijkt het huidige feest met vroegere edities. Toen ging het er wat losser aan toe, merkt ze op. Ze neemt als voorbeeld het gedrag van Mulder.

"Jan Mulder, kennen jullie die nog?", zegt Van Royen. "De oud-voetballer. Die stond er wel om bekend, legendarisch, dat hij zijn tong bij iedereen in de mond stak waar het kon. Dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Maar destijds was het voor vrouwen zo: als je die tong nog niet in je mond had gehad, dan was er iets niet goed."

Jan Mulder

Mulder, die in 1968 is getrouwd met zijn huidige partner Johanna van der Wal, wilde ook zijn tong in de mond boren bij Van Royen, beweert ze. "Hij probeerde dat, maar ik weerde hem vaardig af", blikt ze terug. "Daar gaan we niet aan beginnen."

Er was een tijd dat Mulder niet van de Nederlandse tv was te slaan. In de jaren 1990 en 2000 was hij een vaste gast in de programma's van de journalisten Frits Barend en Henk van Dorp. Zij maakten een talkshow waarin sport, en dan met name voetbal, een onmisbaar onderwerp was. Het was een soort voorloper van Vandaag Inside.

Dragqueen

In 2023 liet Mulder zich in het Belgische tv-programma Make Up Your Mind omtoveren tot dragqueen. Met rode lippen, zilveren oogschaduw en enorme witte pruik maakte hij bij VTM een statement. Mulder gaf toe dat hij eigenlijk niet wilde meedoen aan het programma. "Ik wilde eerst ook niet, want dit is natuurlijk niks voor mij", legde hij uit.