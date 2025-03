Schaatslegende Ireen Wüst onthult geheime ontmoetingen 'na sluitingstijd': 'Ik wilde niet dat het bekend zou worden'

Ireen Wüst sloot haar imposante schaatscarrière af met een enorme zwik titels, waaronder vijftienmaal goud bij de WK afstanden. Het jaar 2009 was een van haar mindere seizoenen. Daarover doet de Brabantse legende nu een boekje open.

Kijk je naar de erelijst van Wüst, dan blijkt dat ze vanaf doorbraakjaar 2006 tot en met haar pensioen in elk jaar minstens één gouden plak haalde bij de EK allround, WK allround, WK afstanden of Olympische Winterspelen. Behalve in 2009.

Afgeschreven

Daarover zegt ze tegen De Telegraaf: "Tussen Turijn 2006 en Vancouver 2010 raakte ik zwaar overtraind. Maar het mooie voor mij is dat ik ermee ben weggekomen."

Ze somt op wat er in die tijd nog meer speelde: ze verhuisde naar Heerenveen, ging op zichzelf wonen, legde de lat ongezond hoog en vroeg al met al te veel van zichzelf. "Op de WK afstanden in Vancouver (2009) zat ik er best doorheen, maar door een diskwalificatie van Kristina Groves won ik zilver op de 1500 meter", weet ze nog.

Omstreden schaatstrainer Jillert Anema maakte lastige keus: 'Dit is niet eerlijk naar mijn vrouw toe' Het is dertig jaar geleden dat Rintje Ritsma de schaatswereld opschudde. 'De beer uit Lemmer' besloot in 1995 een commercieel team te starten: Sanex. Een van zijn trainers bij die ploeg was Jillert Anema. De uitgesproken Fries kon zo zijn eerdere frustraties een beetje wegspoelen.

Mentale hulp

"Ik ben in die tijd behoorlijk afgeschreven. Ik heb toen mentale hulp gezocht", zegt de schaatslegende.

"Niet via onze teampsycholoog, dat voelde niet veilig, maar met iemand in Noord-Nederland. In al mijn wijsheid wilde ik die na sluitingstijd ontmoeten. Want in die tijd was dat nog een taboe en ik wilde niet dat het bekend zou worden. Die psycholoog leerde me mijn identiteit niet te laten afhangen van mijn prestaties. Dat heeft me echt geholpen."

Dit is Ireen Wüst: succesvolste Nederlandse olympiër ooit verwacht samen met oud-collega haar eerste kindje Ireen Wüst is misschien wel de grootste sporter die Nederland ooit heeft voortgebracht. De voormalig topschaatsster is de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden en pakte tijdens haar carrière ook een enorme lading aan titels op EK's en WK's. Tegenwoordig is Wüst vooral te zien als analist en 2025 begon met bijzonder privénieuws: de schaatsster verwacht met een oud-collega haar eerste kindje.

Onbevangen

Ook een jaar later, in het olympische seizoen 2009-2010, kampte ze nog met de naweeën van overtraindheid. Tijdens de Spelen in Vancouver voelde ze zich niet helemaal senang.

"Ik reed niet meer zo onbevangen als in Turijn", vertelt ze. "Dus na m’n 1000 meter (8e) en 3 kilometer (7e) zei ik tegen mezelf: als ik nog iets van deze Spelen wil maken, dan maar op de 1500 meter. Een dag eerder was de 1500 meter voor mannen en iedereen ging naar de baan om Sven Kramer te zien. Daar zat ik dan in het olympisch dorp in m’n eentje. Er had toch wel één fysiotherapeut bij mij kunnen blijven? Toen kreeg ik zo’n typisch vrouwentrekje: dan doe ik het wel alleen."