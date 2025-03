Enthousiaste topschaatser deelt anekdote over buren van collega Kjeld Nuis: 'Ze vinden het saai'

Het schaatsseizoen zit er na een paar zware maanden eindelijk op, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Dat komt mede door de succesvolle editie van de Zilveren Bal in Leeuwarden, waar veel schaatstoppers hun gezicht lieten zien. Een van hen is enorm enthousiast en merkt dat veel mensen die niet zo veel met schaatsen hebben dat ook zijn.

Het toernooi in het noorden van Nederland bestaat uit sprints van 100 meter, waardoor alle rappe mannen en vrouwen op de eerste meters aanwezig waren. Femke Kok won woensdagavond bij de vrouwen, de Kazak Yevgeniy Koshkin deed dat bij de mannen. Hij klopte onder meer Jordan Stolz, Jenning de Boo én Laurent Dubreuil.

Dolenthousiast over Zilveren Bal

De laatstgenoemde was vooraf echter al dolenthousiast over het toernooi. "Het is de perfecte manier om het seizoen te eindigen", vertelt hij in een exclusief gesprek aan Sportnieuws.nl. "Het is zo'n show, zo'n leuk evenement voor schaatsers en fans."

De tribunes zaten in Leeuwarden dan ook vol. Volgens Dubreuil is dat niet zo gek, want zelfs Nederlanders die niets met schaatsen hebben waren aanwezig. Dat wist hij door een zeer betrouwbare bron. "Ik sprak met Kjeld Nuis. Hij vertelde me dat hij buren heeft die nooit naar Thialf gaan voor de World Cup, maar wel elk jaar tickets voor de Zilveren Bal kopen. Zij vinden schaatsen na twee rondjes saai."

Verschil Nederland en rest van de wereld

Dat laatste is een tendens die Dubreuil op meerdere plaatsen vaker hoort. "In Nederland en Noorwegen is de 10 kilometer heel populair, maar in Canada wil niemand het kijken. Zelfs de 5 kilometer niet, het is te lang. Mensen neigen meer naar kortere, snellere evenementen."

Zoals een race over 100 meter dus. Die wordt nog nergens officieel gehouden, maar Dubreuil en zijn collega hebben daar wel een oplossing voor. "We zien De Zilveren Bal als een officieus kampioenschap voor 100 meter."

