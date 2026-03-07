Dafne Schippers kende een prachtcarrière. De voormalig topatlete werd twee keer wereldkampioene en pakte zilver op de Olympische Zomerspelen. Toch kende de 33-jarige Schippers een eenzaam bestaan, onthulde ze in haar openhartige biografie die onlangs verscheen. Daarin gaat het ook over een opmerkelijke vraag die ze kreeg na haar eerste successen.

Schippers maakte in het begin van haar carrière de overstap van de meerkamp naar de sprintnummers. Dat wierp al snel zijn vruchten af, want in 2014 werd ze Europees kampioene op de 100 en 200 meter. Op het persmoment na afloop kreeg ze de vraag of er doping in het spel was. "Ik kwam qua pers net een beetje om de hoek kijken. De sprintwereld was echt iets anders dan de meerkamp", vertelt Schippers in Carrie op Vrijdag.

Verdachte voor dopinggebruik

"De eerste vraag was dat het haast niet anders kon dan dat ik doping gebruikte. Dat is wel een harde vraag", erkent de voormalig topatlete. "Ik was sowieso helemaal verbaasd, überhaupt over die vraag. Ik was al heel blij, dus ik kon er niet precies op reageren", blikt Schippers nu terug. "Ik ben gewoon doorgelopen natuurlijk, want wat kan ik antwoorden?"

Schippers oogde 'verdacht' vanwege een ernstige vorm van acne in haar gezicht en een brede kaak. Dat blijkt een familieding. "Absurd", reageert Schippers' moeder, die in het publiek zit, op de aantijgingen. "We hebben allemaal wel een beetje een brede kaak. Ook die acne zijn we niet van verschoten, dat zat er ook."

Grote maatregelen voor de pers

In 2015 volgde Schippers' grootste prestatie met haar eerste wereldtitel op de 200 meter. Dat gebeurde in Peking, dus de atlete kreeg weinig mee van de oranje-gekte die in Nederland was ontstaan. Schippers werd een bekend gezicht en moest zelfs maatregelen nemen bij thuiskomst. Haar ouders schaften gordijnen aan om de fotografen buiten te houden.

"Dat was echt een hele rare gewaarwording", aldus Schippers. Ze verdiende ook een miljoenencontract bij Nike. Dus moest ze de hele wereld over voor fotoshoots. "Dat klinkt heel absurd, maar het is bijna niet bij te houden wat er allemaal gebeurd is. Het is mooi dat ik nu langzaam besef wat er allemaal gebeurd is."