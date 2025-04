Ex-tophockeyster onthult bijzonder moment: 'Kreeg ik daarna de bond op mijn dak'

Het ruilen van shirts is in het voetbal heel normaal, maar in andere sporten is dat zeker niet het geval. Tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast hoe het er in het hockey aan toe gaat.

De twee ex-hockeysters komen op het onderwerp door de onthulling van voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis. Hij wilde ooit het shirt hebben van FC Utrecht-speler Mark van der Maarel, maar die had daar geen zin in en grapte vervolgens dat hij wel zijn onderbroek wilde geven. Nijhuis stemde daar voor de grap mee in en vond even later het ondergoed van de voetballer in zijn kleedkamer. De scheidsrechter beweerde in een interview dat hij de onderbroek inmiddels ingelijst heeft.

Shirtje ruilen geen succes

"Heb jij weleens shirtje geruild?", begint Van As. "Zeker", reageert Hoog op de vraag van haar voormalige ploeggenote, die daar zeer verbaasd over is. De hockeyster kreeg daar wel problemen mee: "Vervolgens had ik de hockeybond op mijn dak, want we hadden maar twee shirts." "We hadden alleen één thuis- en één uitshirt, maar die mochten we nooit houden. Dat is natuurlijk in het voetbal heel anders", vult Van As aan.

Hoog weet nog goed dat ze met haar teamgenote tijdens de Olympische Spelen ging proberen om shirtjes te ruilen: "We liepen in het olympisch dorp rond met die oranje shirts van ons. Gingen we het Amerikaanse huis in en niemand wilde ruilen met ons. Dan zagen ze die oranje shirts en dachten ze: ja doei." Volgens Van As was de kleding van de Amerikanen enorm in trek: "Altijd wilde iedereen die kleding hebben, die zien er zo vet uit."

Dat was bij Nederland totaal anders. "Het wordt wel beter, maar ik denk dat die sporters gewoon echt niet van oranje houden. Het is natuurlijk ook dat Amerika het altijd goed doet, dat iedereen denkt: oh, dat is wel leuk", concludeert Hoog.

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.