'Verliefdheid bij Joep Wennemars en Suzanne Schulting zorgt voor een boost’

Joep Wennemars pakte vorige maand verrassend goud bij de WK afstanden. Tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As denken dat hij een boost heeft gekregen door zijn relatie met Suzanne Schulting en de twee ex-tophockeysters gaan vervolgens nog iets dieper in op wat verliefdheid met een sporter kan doen.

De twee tophockeysters behandelen wekelijks in de Sportnieuws.nl-podcast enkele stellingen en deze keer komt er ook eentje over de liefde voorbij. Hoog en Van As branden deze keer hun handen aan de stelling 'verliefdheid zorgt bij een topsporter voor betere prestaties'.

Onvrede bij shorttrackers roept vragen op: 'Wat gaat Suzanne Schulting doen komend seizoen?' Jeroen Otter was van 2010 tot 2022 de bondscoach van de shorttrackers en maakte de sport in Nederland enorm succesvol. Onder zijn leiding groeiden verschillende schaatsers uit tot grote namen. Sinds 2022 heeft Niels Kerstholt het stokje overgenomen, maar onder zijn leiding lijkt er onvrede te heersen. De vraag is: moet de KNSB Otter weer aan Suzanne Schulting koppelen?

Hoog hoeft niet lang over de stelling na te denken: "Eens, je maakt toch zo'n stofje aan." Ze wijst direct naar het schaatskoppel: "Je zag afgelopen seizoen Joep Wennemars die wereldkampioen werd. Hij is verliefd op Suzanne Schulting. Je ziet het wel vaker, het geeft denk ik een boost. Je hebt niet meer de onrust in je lijf, het geeft je energie en laat je goed voelen."

Relatiebreuk

De ex-hockeyster denkt dat een relatie veel invloed kan hebben op de prestaties: "Het tegenovergestelde is als je relatie uitgaat en dan heb je het ook, dan presteer je minder." Van As vult aan: "Zeker als je in dezelfde ploeg zit."

Verliefd schaatstalent Angel Daleman geeft met schattige foto inkijkje in bewogen periode Voor Angel Daleman was maart om meerdere redenen een bijzondere maand. Het supertalent schreef bij de WK afstanden Nederlandse schaatshistorie, vierde haar achttiende verjaardag én maakte bekend een koppeltje te zijn met collega Beau Snellink. Daleman blikt op sociale media terug op de speciale weken en is daar ook voor een van de eerste keren samen te zien met haar geliefde.

Dat maakten de twee olympisch kampioenen van dichtbij mee. "Wij hebben één keer gehad dat twee teamgenoten op elkaar verliefd waren en die waren ook ontzettend in vorm daarna. Die zaten lekker in hun vel en waren hartstikke fit", vertelt Hoog.

Ondanks al die positieve gevolgen kwam er toch een einde aan de relatie: "Uiteindelijk ging dat uit en was het oke, want zij gingen daar goed mee om. Maar je hebt ook dat relaties uitgaan en dat sporters er helemaal doorheen zitten. Als je je mentaal goed voelt, dat scheelt zoveel."

Beluister de podcast met Naomi van As en Ellen Hoog

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.