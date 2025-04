Ex-tophockeyster werd onder druk gezet door bondscoach: 'Dat is vragen om problemen'

Voor een coach zijn er weinig dingen vervelender dan geblesseerde spelers te hebben. Ze willen dan ook het liefst dat ze zo snel mogelijk weer van de partij zijn, maar dat leidt soms tot ingewikkelde situaties. Ex-tophockeyster Naomi van As doet een opmerkelijk verhaal uit de doeken over haar eigen carrière.

In de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast met Ellen Hoog en Van As gaan de twee voormalige olympisch kampioenen in op hoe het is om geblesseerd te zijn en wat het voor gevolgen kan hebben na je carrière. "Wij hebben ook gehad dat teamgenoten zoveel pijn hadden dat ze uiteindelijk gestopt zijn. Ze dachten 'ik kan nu wel twee jaar door, maar dan heb ik de rest van mijn leven last'. Dat wil je gewoon niet", vertelt Hoog.

Zelf had ze ooit ook een ernstige kwetsuur: "Ik heb ook weleens een slopende blessure gehad in mijn hamstring. Als ik ging zitten na een training moest ik na vijf minuten weer gaan staan, omdat ik zo'n beknellend gevoel had in mijn been. Dan moet je je afvragen of dit het waard is als je dat lange tijd hebt." Van As vult aan: "Je beschadigt je lijf in topsport, maar het houdt een keer op. Dan wil je niet dat je elke dag na vijf minuten op moet staan omdat je pijn in je hamstring hebt."

Meer begeleiding

Hoog pleit dan ook voor een grote verandering: "Daarom denk ik dat er nog wel iets meer medische begeleiding mag komen. Zeker als ik kijk naar het hockey. Daar wordt gekeken wanneer je weer op het veld kunt staan, maar er wordt denk ik niet veel aandacht besteed aan hoe je erbij loopt als je stopt."

Van As onder druk gezet

Van As is het helemaal eens met haar voormalig teamgenote en komt vervolgens met een opmerkelijke anekdote: "Er is altijd druk. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik wilde na mijn knieblessure best wel rustig opbouwen, maar op een gegeven moment kreeg ik druk vanuit de toenmalige coach van het Nederlands team. Dat is wel zuur."

"Eigenlijk was ik er nog niet klaar voor, ook mentaal niet", vertelt de ex-hockeyster eerlijk. Toch had ze weinig keus voor haar gevoel: "Ze willen wel dat ik weer op het veld sta. Dat botst een beetje en dan ga je toch eerder beginnen dan je zelf zou willen. Dat is vragen om problemen."

